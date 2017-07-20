Opel рассекретил 260-сильный лифтбек Insignia GSi
20 июля 2017, 12:38
Компания Opel показала спортивную версию модели Insignia нового поколения, которая получила название Insignia GSi и 260-сильный двигатель.
Спортивная модификация Opel Insignia GSi получила агрессивный аэродинамический обвес и модифицированный 2,0-литровый двигатель, мощность которого составляет 260 лошадиных сил
Немецкий бренд Opel официально рассекретил «подогретую» версию лифтбека Insignia нового поколения. Автомобиль с приставкой в названии GSi укомплектован 260-сильным мотором и публично дебютирует на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года.
Спортивная модель Opel Insignia GSi получила бензиновый 4-цилиндровый двигатель объёмом 2,0 литра. Этот агрегат способен генерировать 260 сил, а его крутящий момент составляет 400 Ньютон метров.
В тандеме с силовым агрегатом трудится автоматическая коробка переключения передач с восемью скоростями, имеющая ручной режим с переключателями под рулевым колесом. Стоит отметить, что новый Opel Insignia GSi уступает «заряженной» модели Insignia OPC прошлого поколения в мощности.
Однако, как рассказали в пресс-центре немецкой марки, несмотря на меньшую отдачу мотора, новинка оказалась быстрее предшественника на «Северной петле» Нюрбургринга. Об этом, в частности, рассказал Фолькер Стричек (Volker Strycek), руководитель подразделения Opel Director Performance Cars & Motorsport.
Добиться более высокой скорости новой модели Opel Insignia GSi удалось за счёт инновационных подходов. Например, автомобиль имеет меньший вес, более низкий центр тяжести, высокую отдачу мотора в широком диапазоне оборотов и лучшую тягу.
От обычной модели нового поколения спортивный лифтбек Opel Insignia GSi можно отличить по большим хромированным вентиляционным отверстия и заднему аэродинамическому спойлеру, который призван обеспечить большую прижимную силу.
Помимо этого, в оснащение автомобиля входят более эффективные тормоза Brembo, массивные колёсные диски на 20 дюймов с шинами Michelin Pilot Sport 4 S и адаптивные амортизаторы. В салоне «заряженной» машины появились спортивные сиденья, алюминиевые педали, кожаная «баранка» и кожаная отделка.
Немаловажен тот факт, что Opel Insignia GSi также использует модернизированную систему полного привода. Водителю доступно четыре режима движения Standard, Tour, Sport и GSi. Активация одного из режимов меняет работу подвески, рулевого управления, трансмиссии и педали акселератора.
К огромному сожалению, рассекретив автомобиль, немецкий производитель ни сказал ничего о его динамических характеристиках.
Via livecars
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