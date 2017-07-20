Opel рассекретил 260-сильный лифтбек Insignia GSi

Спортивная модификация Opel Insignia GSi получила агрессивный аэродинамический обвес и модифицированный 2,0-литровый двигатель, мощность которого составляет 260 лошадиных сил

Немецкий бренд Opel официально рассекретил «подогретую» версию лифтбека Insignia нового поколения. Автомобиль с приставкой в названии GSi укомплектован 260-сильным мотором и публично дебютирует на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года.

В тандеме с силовым агрегатом трудится автоматическая коробка переключения передач с восемью скоростями, имеющая ручной режим с переключателями под рулевым колесом. Стоит отметить, что новый Opel Insignia GSi уступает «заряженной» модели Insignia OPC прошлого поколения в мощности.

Спортивная модель Opel Insignia GSi получила бензиновый 4-цилиндровый двигатель объёмом 2,0 литра. Этот агрегат способен генерировать 260 сил, а его крутящий момент составляет 400 Ньютон метров.

Однако, как рассказали в пресс-центре немецкой марки, несмотря на меньшую отдачу мотора, новинка оказалась быстрее предшественника на «Северной петле» Нюрбургринга. Об этом, в частности, рассказал Фолькер Стричек (Volker Strycek), руководитель подразделения Opel Director Performance Cars & Motorsport.

От обычной модели нового поколения спортивный лифтбек Opel Insignia GSi можно отличить по большим хромированным вентиляционным отверстия и заднему аэродинамическому спойлеру, который призван обеспечить большую прижимную силу.

Добиться более высокой скорости новой модели Opel Insignia GSi удалось за счёт инновационных подходов. Например, автомобиль имеет меньший вес, более низкий центр тяжести, высокую отдачу мотора в широком диапазоне оборотов и лучшую тягу.

Помимо этого, в оснащение автомобиля входят более эффективные тормоза Brembo, массивные колёсные диски на 20 дюймов с шинами Michelin Pilot Sport 4 S и адаптивные амортизаторы. В салоне «заряженной» машины появились спортивные сиденья, алюминиевые педали, кожаная «баранка» и кожаная отделка.





Немаловажен тот факт, что Opel Insignia GSi также использует модернизированную систему полного привода. Водителю доступно четыре режима движения Standard, Tour, Sport и GSi. Активация одного из режимов меняет работу подвески, рулевого управления, трансмиссии и педали акселератора.