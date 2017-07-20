Квалифицированная юридическая помощь - гарантия конституционного права каждого в гражданском процессе

Ак-куов Ербол Муратович,

судья Алатауского районного суда города Алматы

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что в любом обществе одними из престижных и востребованных профессий являются врачи и юристы.

Эти две самые важные специальности хоть и полностью противоположные в практической деятельности, но схожи тем, что лечат именно проблемы людей, в одном случае со здоровьем, в другом - проблемы с законом.

Врач - человек, использующий свои навыки, знания и опыт в предупреждении и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека. Основная работа практикующего врача заключается в предотвращении, распознании и лечении заболеваний и травм. Это достигается путём постоянного совершенствования медицинских познаний и врачебного мастерства.

В нашей стране требуется соответствующее разрешение на деятельность врача, либо соответствующая квалификация, незаконная же деятельность влечёт наказание.

Понятие «юрист» объединяет всех людей, занимающихся разнородной профессиональной юридической деятельностью, например, судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов, юристов в организациях и юристов, занимающихся частной практикой.

И в том и в этом случае проблемы настолько разнообразны, что на их перечисление не хватит ни времени, ни письма.

Среди вышеназванных профессий юристов каждый наделен соответствующими полномочиями, как правами, так и обязанностями в той или иной сфере занятости.

Судья отправляет правосудие, основанное на законе и справедливости, прокурор осуществляет высший надзор за соблюдением законности, адвокат призван защищать интересы физических и юридических лиц, нотариус совершает юридически значимые нотариальные действия. Другой юрист выполняет работу, направленную на достижение целей организации, в которой он трудоустроен.

Помимо того, что каждый из них несет персональную ответственность за ненадлежащее исполнение служебного долга, будь-то дисциплинарная, административная, уголовная или гражданско-правовая ответственность, часть их персональных доходов облагаются соответствующими налогами, откладываются в «социальную копилку» пенсионного обеспечения.

При этом деятельность и ответственность юристов, занимающихся частной практикой, законодательством регламентирована на не соответствующем уровне и требует внесения срочных корректировок, направленных на прозрачность их деятельности в сфере налогообложения и повышения качества оказания юридических услуг.

К сожалению, участились случаи, когда дипломированными юристами услуги по оказанию услуг в гражданском процессе за вознаграждение оказываются некачественно, иногда дела не доводят до логического завершения. Результат от такого отношения к индивидуальной проблеме человека может быть достаточно печальным. «Деньги на ветер» и даже «разбитое корыто».

Граждане, чьи права нарушены, не имея познаний в сфере права и достаточных средств на квалифицированную помощь, вынуждены обращаться к любому, у кого на руках имеется диплом о высшем юридическом образовании.

В данном случае усматривается, что частная юридическая практика в гражданском процессе, позволяет физическим лицам оказывать услуги вне пределов правового регулирования предпринимательства.

А ведь представительство интересов в суде и есть оказание правовой услуги, которое и является той самой предпринимательской деятельностью, а именно, самостоятельная, инициативная деятельность граждан и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем выполнения работ и оказания услуг.

Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя.

В настоящее время Гражданский процессуальный кодекс регламентирует, что представителями по поручению в суде могут быть адвокаты, работники юридических лиц и государственных органов - по делам этих юридических лиц и государственных органов; уполномоченные профессиональных союзов - по делам рабочих, служащих, а также других лиц, защита прав и интересов которых осуществляется этими профессиональными союзами; уполномоченные организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций, а также права и интересы других лиц; один из соучастников по поручению других соучастников;

И, конечно же, другие лица, имеющие высшее юридическое образование, допущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле.

Процессуальные полномочия представителя подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью.

То есть, особых требований к другим лицам, имеющим высшее юридическое образование, законом не предусмотрено, в отличие от адвокатов, действующих на основе заслуженной им лицензии и, к примеру, работников юридических лиц и государственных органов, прошедших до трудоустройства соответствующую процедуру отбора на данную должность.

Более того, понятие - другие лица, имеющие высшее юридическое образование, само по себе настолько широкое, что на практике встречались даже факты подделок дипломов ВУЗов.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии адвокатское сословие делится на барристеров, солиситоров и атторнеев.

Полномочия этих категорий юристов Великобритании четко разграничены, распределены на уровни в соответствии с правами на выступление перед судом, участие в Палате общин для защиты и разъяснения министерских проектов с юридической стороны и представления интересов Короны во всех судах.

Таким образом, требования к представителям сторон судебного процесса в англо-саксонской системе права четко регламентированы, не говоря уже, о правовой дисциплине их предпринимательской деятельности и ведения налоговой отчетности в сфере оказания юридических услуг.

Учитывая зарубежный опыт, представляется необходимым на сегодняшний день законодательно урегулировать не только предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг для целей строгой налоговой отчетности, но и их профессиональной деятельности, дабы спросить за качество предоставления таких услуг.

В зависимости от среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъекты предпринимательства делятся на субъекты малого предпринимательства, среднего и крупного предпринимательства.

К примеру, среднегодовым доходом считается сумма совокупных годовых доходов или доходов субъектов предпринимательства, применяющих в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан специальный налоговый режим на основе патента или упрощенной декларации, за последние три года, поделенная на три.

То есть, законодательство в сфере предпринимательства предусматривает соответствующую государственную регистрацию в органах юстиции и налоговой службы лиц, осуществляющих любую незапрещенную законом деятельность, направленную на извлечение дохода и вычеты из них, в том числе налоговых и социальных отчислений.

В целях повышения качества оказания квалифицированной юридической помощи в судах предлагается изменить требования к представителям по поручительству, имеющим диплом о высшем юридическом образовании.

Это обязательная регистрация в уполномоченных органах по вопросам предпринимательства и налогообложения, а также членство в специально созданном едином юридическом сообществе.

При поддержке Президента нашей страны в 2014 году создано Республиканское общественное объединение «Казахстанский союз юристов», Центральным советом которого 13.03.2014 года утвержден Кодекс этики Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов».

Именно этим Кодексом и предусмотрена ответственность юристов за недостойное поведение, повлекшее подрыв доверия к юридической профессии и санкции со стороны юридического сообщества.