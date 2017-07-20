Королевский скандал: принц Гарри готов отречься от титула

Снимет ли молодой монарх с себя обязанности, зависит в большей степени от его бабушки, королевы Елизаветы.

Как известно, монархи – далеко не те люди, браки которых заключаются Небесами. Их собственные чувства часто остаются за бортом государственных интересов, и в большинстве случаев не остается ничего иного, кроме как принять единственно правильное с точки зрения короны решение. Об этом пишет arketium.ru Об этом пишет M





Однако есть и такие прецеденты, когда молодые наследники престола отрекались от титулов и привилегий, лишь бы обрести личное счастье. Поговаривают, что в последнее время такие мысли посещают и принца Гарри, который в данный момент больше всего стремится к тому, чтобы жениться на любимой женщине.









Снимет ли молодой монарх с себя обязанности, зависит в большей степени от его бабушки, королевы Елизаветы.









Стоит ли говорить, что она категорически против – разведенная актриса в качестве невестки совершенно не устраивает королеву. Занимательный факт – сама она была коронована только потому, что ее брат, престолонаследный принц Эдуард VIII, предпочел титулу любовь и, нужно заметить, не прогадал.









Сам же Гарри, по словам людей из его близкого окружения, мечтает о спокойной размеренной жизни обычного человека, которой у него никогда не было. Он уже давно подумывает о том, чтобы создать семью. Молодой человек беззаветно любит своих маленьких племянников и уже и сам задумывается об отцовстве. Нужно отметить, что Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон полностью поддерживают Гарри.









Избранницу молодого принца зовут Меган Маркл. Она редкая красавица, а предложение руки и сердца Гарри планирует сделать накануне своего 33-летия. Девушка часто приезжает в Великобританию, чтобы провести с возлюбленным хотя бы немного времени.









Время от времени в сети появляются романтические фото этой красивой пары – спасибо папарацци за их старания.









Что касается планов Меган на будущее, с ее же слов, она совершенно не стремится стать принцессой или получить какой-либо другой титул, однако чем закончится эта история – можно пока только догадываться.







