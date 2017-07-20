Возрождённый Ford Bronco получит 325-сильный двигатель

В интернете появилась новая информация о возрождённом внедорожнике Ford Bronco, появление которого на мировом рынке ожидается в 2020 году.

Как сообщает портал Gear Patrol, ссылаясь на незваного инженера «Голубого Овала», у автомобиля новой генерации будет 5-дверный кузов, а дизайн его экстерьера может получить ряд стилистических решений от модели Troller T4.





Напомним, упомянутая модель компании Troller, принадлежащей американскому автогиганту, доступна в настоящее время исключительно на бразильском рынке и только в 3-дверном кузове.









Издание отмечает, что руководство компании Ford рассматривает в качестве главного конкурента возрождённой модели Bronco культовый внедорожник Wrangler марки Jeep, который в ближайшее время должен сменить поколение.

Причём, как рассказал представитель бренда, у возрождённой модели должны быть точно такие же качества, что и у конкурента. В частности, новый Ford Bronco должен «с лёгкостью преодолевать большие камни».

Любопытно, но собеседник портала рассказал, что в настоящее время компания рассматривает уже как минимум третий вариант дизайна экстерьера новинки, поскольку все предыдущие во многом напоминали Jeep Wrangler.









Предполагается, что в основе автомобиля нового поколения окажется «тележка», которую американская арка планирует использовать при строительстве пикапа Ranger следующего поколения. Сообщается, что возрождённый Ford Bronco получит двигатель 2.7 EcoBoost V6, мощностью порядка 325 лошадиных сил.

Этот двигатель использует модель Ford Fusion Sport, также известная под названием Mondeo. Помимо этого, в настоящее время в компании идут дискуссии о возможной гибридной модификации возрождённого автомобиля.



