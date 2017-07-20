Премьер-Министр РК прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область

По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, где ознакомится с ходом реализации задач Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Во время рабочей поездки планируется ознакомление Бакытжана Сагинтаева с ходом строительства жилья в рамках программы «Нұрлы жер», социальных и инфраструктурных объектов Петропавловска в рамках программы «Нұрлы жол». Запланировано посещение промышленных предприятий и медицинских учреждений, сельскохозяйственных комплексов региона.

Ожидается, что Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев проведет республиканское совещание по реализации Госпрограммы развития АПК, в котором примут участие руководители акиматов и сельхозформирований Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областей.

На встрече с членами регионального совета НПП «Атамекен» планируется обсудить вопросы развития малого и среднего бизнеса, дерегулирования предпринимательской среды, реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в области.

В рамках рабочей поездки также ожидается проведение рабочего совещания под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева по обсуждению вопросов технологической модернизации, цифровизации и внедрения элементов Индустрии 4.0, реализации ГПИИР-2 и привлечения инвестиций.

Бакытжан Сагинтаев, как ожидается, проведет в поселке Заречный, пострадавшем от подтопления весной текущего года, выездное совещание по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

Справочно:

Северо-Казахстанская область является одним из основных зерносеющих регионов страны. В структуре ВРП доля сельского хозяйства - 25,2%, промышленности - 11,8%, строительства - 4,4%, торговли - 15,1%, транспорта - 8,3%, информации и связи - 0,9%, операции с недвижимым имуществом - 12%, прочие - 22,3%.

Системообразующими предприятиями области являются АО «ПЗТМ», АО «ЗИКСТО», АО «Завод им. С.М. Кирова», АО «Мунаймаш».