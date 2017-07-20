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В Киеве вспоминают убитого год назад журналиста Павла Шеремета

20 июля 2017, 13:06

Его убийцы до сих пор не установлены.

В Киеве проходит акция в память журналиста Павла Шеремета, который погиб в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля. Его убийцы до сих пор не установлены.

Шеремет, который проработал около десяти лет на российском телевидении, последние пять лет жизни проживал на Украине, где был сотрудником интернет-издания "Украинская правда", а также "Радио ВЕсти", передает Вести.ru

На месте гибели журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко установлен щит с портретом Шеремета и надписью "Кто убил Павла? Прошел год", сообщает РИА Новости. Рядом со щитом участники памятного митинга, среди которых коллеги и друзья погибшего, депутаты Верховной Рады и общественные деятели, зажигают лампадки и возлагают цветы.

Участники митинга намерены отправиться к зданиям администрации президента Украины, службы безопасности и МВД, чтобы потребовать расследования убийства.
Также коллеги Шеремета намерены призвать оказать помощь в расследовании Евросоюз, США и Великобританию, информирует канал "Россия 24".

Украинские СМИ сообщали, что в причастности к убийству Шеремета подозреваются бойцы нацбатальонов. Существует несколько версий причин гибели журналиста, включая его профессиональную деятельность, неприязнь к нему или личные мотивы. Также была озвучена информация, что за Шереметом вела слежку служба безопасности Украины, однако украинские правоохранители опровергли эту информацию.

Фото: www.vesti.ru

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