В Киеве вспоминают убитого год назад журналиста Павла Шеремета

Его убийцы до сих пор не установлены.

В Киеве проходит акция в память журналиста Павла Шеремета, который погиб в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля. Его убийцы до сих пор не установлены.





Шеремет, который проработал около десяти лет на российском телевидении, последние пять лет жизни проживал на Украине, где был сотрудником интернет-издания "Украинская правда", а также "Радио ВЕсти" , передает , передает Вести.ru





На месте гибели журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко установлен щит с портретом Шеремета и надписью "Кто убил Павла? Прошел год", сообщает РИА Новости. Рядом со щитом участники памятного митинга, среди которых коллеги и друзья погибшего, депутаты Верховной Рады и общественные деятели, зажигают лампадки и возлагают цветы.





Участники митинга намерены отправиться к зданиям администрации президента Украины, службы безопасности и МВД, чтобы потребовать расследования убийства.

Также коллеги Шеремета намерены призвать оказать помощь в расследовании Евросоюз, США и Великобританию, информирует канал "Россия 24" .





Украинские СМИ сообщали, что в причастности к убийству Шеремета подозреваются бойцы нацбатальонов. Существует несколько версий причин гибели журналиста, включая его профессиональную деятельность, неприязнь к нему или личные мотивы. Также была озвучена информация, что за Шереметом вела слежку служба безопасности Украины, однако украинские правоохранители опровергли эту информацию.



