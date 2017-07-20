Завод по производству мрамора открылся в Жамбылской области

Производственная мощность завода 110 тысяч тонн продукции в год.

Сегодня в Жамбылской области состоялся торжественный запуск нового завода по производству мрамора. Проект «Строительство завода по производству мрамора» ТОО «Каратау ПРО» реализован в Таласском районе , передает пресс-служба акима региона.





На церемонии открытия завода принял участие аким области Карим Кокрекбаев.





- Данный проект является вторым проектом запущенным компанией «Алина Холдинг» на территории Жамбылской области. Так недавно, 12 июля в Таразе запущен проект «Модернизация завода гипсовяжущих строительных материалов» (3,9 млрд.тенге) проектной мощностью 140 тысяч тонн гипсостроительных смесей в год, с созданием 105 рабочих мест. Запуск данных проектов позволит получать важную продукцию для строительной отрасли и будет способствовать экономическому развитию, как нашего региона, так и республики в целом, - подчеркнул Карим Кокрекбаев.





Также было отмечено, что проекты показывают высокий уровень разработки, основанных на высокотехнологичном подходе и понимании задач и специфики отрасли и региона. Это важное событие в социально-экономической жизни нашей области.





Проект реализован в рамках реализации Государственной программы индустриально – инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы.





Стоимость проекта составляет 1946.0 млн. тенге. Производственная мощность завода 110 тысяч тонн продукции в год. На предприятии установлено итальянское оборудование. 68 человек обеспечены рабочими местами.





Следует отметить, что в регионе по Государственной программе индустриально - инновационного развития Республики на 2015-2019 годы в текущем году планируется к реализации 12 инвестиционных проектов на общую сумму 15,4 млрд. тенге с созданием 1 400 новых рабочих мест.