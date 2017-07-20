Госслужащие РК изучают этику при помощи игры в мобильном приложении

Это приложение уже скачало 50 тысяч человек.

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова рассказала на пресс-конференции в Правительстве РК о том, каким способом повышают этический уровень государственных служащих , передает корреспондент Zakon.kz.





«Мобильное приложение «Этика на государственной службе» было введено осенью прошлого года. На сегодня мы видим порядка 50 тысяч скачиваний этого приложения», - сказала она.





По словам замглавы ведомства, приложение нацелено на то, чтобы изучить основы этического поведения государственных служащих.





«В нем размещена игра, в которой в форме вопросов ты изучаешь нормы этического кодекса», - пояснила А. Шаимова.





В то же время она отметила, что при помощи этого приложения казахстанцы могут отправить жалобу в Агентство в случае грубого обращения.





«У каждого гражданина есть возможность с помощью смартфона сразу же на месте, если вам грубят, или оказывают какое-то давление, обратиться напрямую в Агентство, используя приложение», - пояснила спикер.

Кроме того, в приложении есть функция, с помощью которой можно напрямую подать обращение на блог председателя Агентства.





«Сегодня с помощью мобильных приложений мы уже получаем предложения и, как нам кажется, оно активно используется населением. На сегодня количество приложений не так высоко, но в целом, популяризация приложения активно нами проводится», - заключила А. Шаимова.





Ксения Давыдова, Астана

Фото: Vostok.Today



