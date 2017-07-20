Госслужащие РК изучают этику при помощи игры в мобильном приложении
20 июля 2017, 13:12
Это приложение уже скачало 50 тысяч человек.
Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова рассказала на пресс-конференции в Правительстве РК о том, каким способом повышают этический уровень государственных служащих, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мобильное приложение «Этика на государственной службе» было введено осенью прошлого года. На сегодня мы видим порядка 50 тысяч скачиваний этого приложения», - сказала она.
По словам замглавы ведомства, приложение нацелено на то, чтобы изучить основы этического поведения государственных служащих.
«В нем размещена игра, в которой в форме вопросов ты изучаешь нормы этического кодекса», - пояснила А. Шаимова.
В то же время она отметила, что при помощи этого приложения казахстанцы могут отправить жалобу в Агентство в случае грубого обращения.
«У каждого гражданина есть возможность с помощью смартфона сразу же на месте, если вам грубят, или оказывают какое-то давление, обратиться напрямую в Агентство, используя приложение», - пояснила спикер.
Кроме того, в приложении есть функция, с помощью которой можно напрямую подать обращение на блог председателя Агентства.
«Сегодня с помощью мобильных приложений мы уже получаем предложения и, как нам кажется, оно активно используется населением. На сегодня количество приложений не так высоко, но в целом, популяризация приложения активно нами проводится», - заключила А. Шаимова.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: Vostok.Today
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