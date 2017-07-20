Долги банка ЕНПФ переходят в разряд госдолга

Долг азербайджанского банка Единому накопительному пенсионному фонду Казахстана переходит в разряд государственного долга этой страны. Большинство кредиторов разорившегося Международного банка Азербайджана дали согласие на план, по которому их долги будут возвращены. Теперь необходимо дождаться одобрения Палаты по контролю за финансовыми рынками и решения суда о законности схемы.

Кредиторы и общественность долго ждали разрешения кризиса в Международном банке Азербайджана. В частности, по иностранным долгам банка, который уже с мая не выплачивает проценты своим зарубежным кредиторам. Среди них и Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана. Напомним, ЕНПФ посредством Citibank-а вложил в азербайджанский банк 250 миллионов долларов. После трехмесячных переговоров банк все-таки уговорил кредиторов согласится на план, по которому оплату долгов перед ними берет на себя государство.

Вугар Байрамов, эксперт:

- Новый план не предусматривает аннулирование долгов. Он означает изменение механизма оплаты долгов и применения новой схемы. Государство берет на себя оплату долга пенсионному фонду Казахстана путем ценных бумаг. Задумано так, чтобы и банк не остался должником, и кредиторы вернули свои деньги. В плане по реструктуризации предусматривается три варианта возвращения долгов. Но, по словам экспертов, все кредиторы желают, чтобы долги перед ними перешли в разряд внешнего государственного долга Азербайджана. Поэтому вариант, когда деньги будут возвращены государственными ценными бумагами на сумму эквивалентную задолженности, устроил большинство кредиторов. Срок погашения ценных бумаг - 15 лет, ставка вознаграждения - 3,5%.

Вугар Байрамов, эксперт:

- Долги Международного банка перед казахстанским пенсионным фондом будут заменены на государственные облигации. И фонд получит проценты с мая по сентябрь этого года. Проценты за 4 месяца - с мая-по сентябрь - будут выплачены ЕНПФ наличными. Комментируя ситуацию после одобрения плана, пресс-секретарь Минфина Маис Пириев отметил, что поддержка плана большинством кредиторов показала, что эта схема - самый оптимальный вариант для иностранных кредиторов. Проценты же по государственным облигациям будут начисляться с 1 сентября этого года.

Шафаг Алиева, Эльшан Шахбалаев