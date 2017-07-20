Представлен 700-сильный Mercedes-AMG E63 S Estate
20 июля 2017, 13:27
Известное тюнинг-ателье Fostla рассекретило свою новую впечатляющую работу – модернизированный «заряженный» универсал Mercedes-AMG E63 S Estate (W212).
Согласно данным фирмы, апгрейд обойдётся заинтересованным клиентам в 9 000 евро. Традиционно, новая программа модернизации для высокоэффективного автомобиля разрабатывалась в сотрудничестве со специалистами ателье PP-Performance.
Если в «базе» 8-цилиндровый силовой агрегат «заряженного сарая» способен генерировать 585 сил и 800 Нм, то после всех доработок его отдача увеличилась до 700 лошадиных сил. Крутящий момент – 1 055 Нм.
Благодаря значительной прибавке мощности, модернизированный универсал Mercedes-AMG E63 S Estate by Fostla стал очень похож на средний современный суперкар. Спринт с 0 до 100 км/ч этот 700-сильный «монстр» делает всего за 3,45 секунды. Максимальная скорость – 193 мили в час (310 км/ч).
Помимо этого, высокоэффективный автомобиль получил уникальную виниловую обёртку, которую сам тюнер называет Matte Caribbean-Satin. Добавим сюда набор эксклюзивных чёрных колёсных дисков с производительными шинами и мощные тормозные механизмы.
Via livecars
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