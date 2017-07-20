Казахстанская автомобильная промышленность изучает вопрос производства электромобилей. Об этом сегодня в ходе форума «Энергия будущего» рассказал вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Тимур Токтабаев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Он отметил, что одним из наиболее передовых в деле озеленения энергетического сектора сегодня выступает транспортный сектор.





«Совсем недавно концерн Volvo объявил о том, что с 2019 года компания будет оснащать все свои автомобили электрическими двигателями. Корпорация Tesla вот уже несколько лет производит электромобили. В странах Европы активно обсуждается вопрос запрета на бензиновые двигатели в 2025-2030 году, при этом становится ясно, что к 2050 году большинство развитых стран уже откажется от машин на углеводородном топливе».





Вице-министр добавил, что Казахстан не отстает от этого тренда, и уже сегодня в стране освобождены от уплаты таможенных пошлин и транспортного налога покупатели электроавтомобилей. Также для них снижена ставка регистрационного сбора.





«Разработан проект развития системы электрозаправочных станций в Алматы и Астане, также вдоль республиканских трасс соединяющие эти города. Кроме того, отечественные производители активно изучают вопрос производства электромобилей. Выпущены и протестированы первые опытные образцы» - продолжил он.





Помимо этого, в своем докладе он уделил внимание вопросам развития черной и цветной металлургии, как основной базы для создания высокотехнологичных отраслей альтернативной энергетики.





«Создание новой энергетической промышленности ставит новые задачи перед отраслями черной и цветной металлургии. Солнечные панели, ветряные, и гидроэнергетические станции, двигатели электромобилей, высокоэффективные электрические сети увеличивают рост на редкие металлы и редкоземельные элементы, и также требуют производства абсолютно новых материалов и сплавов. Казахстанские недра богаты всем необходимым, однако многие из них до сих пор остаются неизведанными и незаработанными. Мы отчетливо понимаем насколько важна ресурсная база для развития высокотехнологических отраслей альтернативной энергетики».





Токтабаев отметил, что правительство создает все необходимые условия, привлекает инвесторов и изучает разработки перспективных месторождений. А международная выставка ЭКСПО, в свою очередь придала казахстанской экономике грандиозный импульс в развитии энергии будущего.





«Мы многое узнали, многому научились, еще больше задумали к реализации благодаря ЭКСПО-2017. Сегодняшний форум становится еще одной важной площадкой для сотрудничества, уверен, что это окажется плодотворным для всех участников конференции» - заключил он.



