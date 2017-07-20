В Москве скончался театральный актер Виктор Кинах

Актер Виктор Кинах скончался на 57 году жизни , сообщает , сообщает Газета.Ru со ссылкой на сайт «Электротеатра Станиславского».





Кинах – уроженец Караганды. В 18-летнем возрасте его приняли в артисты разговорного жанра сначала Владимирской, а затем Ярославской филармонии.





После окончания Щукинского училища актера взяли в Театр миниатюр под руководством Аркадия Райкина.





За время работы в «Сатириконе» Кинах сыграл десятки ролей, в том числе в спектаклях «Багдадский вор», «Великолепный рогоносец», «Трехгрошовая опера».





Актер запомнился зрителям ролями Царь-батюшки из «Царевны-лягушки», Швондера из «Собачьего сердца» Александра Товстоногова , Фарлафа из «Мучеников любви», поэт Демокоса из «Троянской войны».





Последние 20 лет артиста были связаны с Московским драматическим театром имени Станиславского.



