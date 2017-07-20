В Казахстане впервые выпускаются военные журналисты

Сегодня в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана заканчиваются сборы для студентов, обучающихся по военно-учетным специальностям «военный переводчик» и «военный журналист», сообщает Zakon.kz





Сборы для будущих военных журналистов и переводчиков проходили на базе военной кафедры Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана более месяца - с 15 июня до 20 июля.





Как сообщила нам специалист по работе со СМИ и общественностью Департамента по делам обороны по г. Алматы Кристина Новикова , в этом году в Казахстане впервые выпускаются офицеры запаса по специальности «военный журналист». Набор будущих военных журналистов на военную кафедру вышеназванного вуза был произведен два года назад – в 2015-м и в этом году состоится их выпуск.





- Ежегодно мы выпускаем 120 офицеров запаса, в том числе 17 военных журналистов, - говорит начальник военной кафедры Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана полковник Руслан Абесинов . - Количество зависит от потребности. Учитывая неспокойную обстановку в мире, думаю, такая профессия как военный журналист очень нужна, поэтому мы в этом году впервые выпускаем офицеров запаса по военно-учетной специальности «военный журналист».





- Востребованность в военных журналистах большая, - говорит Кристина Новикова. – Вооруженные силы совершенствуются с каждым годом и вместе с этим появляются новые виды техники, повышается квалификация военных и так далее. И для освещения всех этих вопросов необходимы грамотные, высокопрофессиональные журналисты, хорошо знающие специфику военного дела, военную терминологию, а также знающие, что такое экстремальная журналистика и готовые к ней.





Вместе с военными журналистами, на данной кафедре идет подготовка военных переводчиков, которых набирают из числа студентов, получивших различные военные специальности и желающих продолжить свою карьеру в Вооруженных Силах Казахстана.







