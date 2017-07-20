Rolls-Royce показал фару нового Phantom
20 июля 2017, 13:54
Полноценная премьера автомобиля состоится 27 июля.
Компания Rolls-Royce опубликовала тизерное изображение седана Phantom нового, восьмого поколения. На нем представлен профиль лицевой части автомобиля с новой светодиодной оптикой и фирменной фигуркой «Дух экстаза».
Полноценная премьера автомобиля состоится через неделю, 27 июля, в Лондоне в рамках выставки The Great Eight Phantoms. Компанию «Фантому» восьмой генерации составят самые знаменитые автомобили предыдущих поколений. В их числе – Phantom I киноактера Фреда Астера, Phantom III фельдмаршала Бернарда Монтгомери, Phatom VI королевы Елизаветы II, Phantom IV духовного лидера исмаилитов Ага-хана III и первый экземпляр Phantom VII.
К настоящему времени известно, что Rolls-Royce Phantom VIII получил легкую алюминиевую архитектуру, битурбированный двигатель V12 и два широкоформатных экрана в салоне. Флагманская модель будет выпускаться только в четырехдверном кузове с двумя вариантами колесной базы – от купе и кабриолетов производитель отказался, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с Wraith и Dawn. Продажи восьмого «Фантома» стартуют в следующем году.
Текст: Александр Орехов
Фото: Rolls-Royce
Via cartimes
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