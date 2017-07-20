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Самая засушливая пустыня в мире расцвела

20 июля 2017, 14:00

Причиной столь массового цветения стали интенсивные дожди. Из-за них подземные корни дали ростки.

Настоящее чудо света в Чили — там впервые с 2015 года бурно зацвела самая засушливая пустыня в мире Атакама, сообщает телеканал "Россия 24".

Вообще выжить в этих суровых условиях могут лишь отдельные устойчивые к жаре растения. Почти всегда земля здесь совершенно сухая.

Но сейчас ее покрыл разноцветный ковер из более чем 200 видов цветов. Причиной столь массового цветения стали интенсивные дожди. Из-за них подземные корни дали ростки.

Это явление привлекло не только ученых, но и туристов со всего мира, они едут в Чили, чтобы увидеть уникальные растения.

Фото: earth-chronicles.ru

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