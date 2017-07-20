Самая засушливая пустыня в мире расцвела

Настоящее чудо света в Чили — там впервые с 2015 года бурно зацвела самая засушливая пустыня в мире Атакама , сообщает телеканал , сообщает телеканал "Россия 24 ".





Вообще выжить в этих суровых условиях могут лишь отдельные устойчивые к жаре растения. Почти всегда земля здесь совершенно сухая.





Но сейчас ее покрыл разноцветный ковер из более чем 200 видов цветов. Причиной столь массового цветения стали интенсивные дожди. Из-за них подземные корни дали ростки.





Это явление привлекло не только ученых, но и туристов со всего мира, они едут в Чили, чтобы увидеть уникальные растения.



