Глава райуправления госдоходов задержан в Акмолинской области
20 июля 2017, 14:06
Чиновник находится под подпиской о невыезде по подозрению в получении взятки.
В Акмолинской области по подозрению в коррупции задержан руководитель районного управления государственных доходов, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
В минувший вторник, 18 июля, около 21.00 сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции задержали начальника Есильского управления государственных доходов Акмолинской области. Должностное лицо подозревают в совершении уголовного правонарушения по статье 366 часть 2 УК РК (Получение взятки).
В департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Акмолинской области факт задержания районного чиновника подтвердили.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде. Подробности будут позже, проинформировали в ведомстве.
Фото: © Sputnik / Болат Шайхинов
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