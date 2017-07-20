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Глава райуправления госдоходов задержан в Акмолинской области

20 июля 2017, 14:06

Чиновник находится под подпиской о невыезде по подозрению в получении взятки.

В Акмолинской области по подозрению в коррупции задержан руководитель районного управления государственных доходов, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

В минувший вторник, 18 июля, около 21.00 сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции задержали начальника Есильского управления государственных доходов Акмолинской области. Должностное лицо подозревают в совершении уголовного правонарушения по статье 366 часть 2 УК РК (Получение взятки).

В департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Акмолинской области факт задержания районного чиновника подтвердили.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде. Подробности будут позже, проинформировали в ведомстве.

Фото: © Sputnik / Болат Шайхинов



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