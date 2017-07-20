Подозреваемому во взяточничестве Бауржану Мусину продлили арест

В Астане продлен арест заместителю председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религии и гражданского общества РК Бауржану Мусину, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного суда сообщили, что арест подозреваемому продлен Сарыаркинским районным судом №2 до 31 июля.

Напомним, 31 марта при получении от предпринимателя очередной части взятки в размере 400 тысяч тенге Мусин был задержан с поличным. Общая сумма взятки составила 1,4 млн. тенге», - говорится в сообщении.