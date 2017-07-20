Зарплата госслужащих будет зависеть от результатов их труда

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова сообщила о грядущих изменениях касательно заработной платы государственных служащих, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе пресс-конференции в Правительстве РК она рассказала, что пилотное апробирование системы оплаты по результатам труда для госслужащих будет начато в следующем году.

«Еще одно нововведение: по поручению главы государства планируется переход на оплату труда по результатам. В отличие от действующей системы, учитывающей только стаж работы и категорию должности, предлагаемый подход установит размер заработка в зависимости от вклада служащего в результативность государственного органа», - пояснила спикер.

По ее словам, сейчас подготовлена соответствующая методология, а ее пилотное апробирование планируется в следующем году.

А. Шаимова указала, что уже сегодня внедряется новая система оплаты труда госслужащих, которая будет состоять из двух основных частей - это постоянная и переменная.

«Постоянная - она подразумевает распределение должностей на основе факторно-бальной шкалы. То есть уровень занятия должности будет зависеть от того, какой вклад вносится в достижение стратегических целей госоргана. Если на сегодня оплата труда зависит от стажа работы и категории занимаемой должности, то новая система позволит дифференцировать как раз таки размер заработка от того, насколько работает госслужащий и его вносимый вклад», - объяснила зам главы ведомства.

В то же время, если говорить о переменной, то речь здесь о внедрении бонусов.

«Система назначения бонусов будет зависеть от оценки деятельности госслужащего, которая будет проводиться ежеквартально. Конечный итог - годовая оценка деятельности госслужащих, которая будет влиять на их результативность и решения вопроса о начислении бонусов. На сегодня планируется, что бонусы будут получать «превосходные» и «эффективные» работники. Всего их разграничивается на 4 категории: «превосходные», «эффективные», «удовлетворительные» и «неэффективные». Мы планируем, что бонусы будут получать «превосходные» и «эффективные» работники», - проинформировала спикер.

Она добавила, что пока эта система находится на стадии обсуждения, но предположительно сумма бонусов может доходить до 100 тысяч тенге.

«Апробация будет проходить в следующем году на примере трех госорганов. Все три определены по принципу: один госорган - подотчетный Главе государству, в пилотном режиме наше Агентство, второй - госорган подотчетный Правительству, на сегодня принято решение, что это будет Министерство юстиции, третий - местный исполнительный орган - предварительно это акимат Алматинской области», - пояснила А. Шаимова.

При этом он отметила, что такой подход прорабатывается, чтобы сократить большую дифференциацию по оплате труда между местными исполнительными органами и центральными госорганами.

«Пересмотр системы оплаты труда позволит значительно повысить заработную плату работников местных исполнительных органов. Со следующего года планируется пилотное апробирование. После того как мы увидим все недостатки, плюсы и минусы, будем внедрять по всему Казахстану. По предварительным расчетам заработная плата повысится порядка на 50 %. Это только предварительные расчеты, я не могу утверждать, что это так будет точно», - заключила она.

Ксения Давыдова