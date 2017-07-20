В среднем сумма взятки госслужащего в РК составляет не менее 1 миллиона тенге

На пресс-конференции в Правительстве РК заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова рассказала о суммах полученных взяток госслужащими, передает корреспондент Zakon.kz.

«Размеры полученных взяток были разные, но не менее 1 миллиона тенге», - сказал она.

По ее словам, с начала текущего года за получение взяток задержаны более 900 человек.

«Тем не менее в последние годы число госслужащих-коррупционеров значительно снижается», - уточнила зам главы ведомства.

Ксения Давыдова