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В среднем сумма взятки госслужащего в РК составляет не менее 1 миллиона тенге

 

На пресс-конференции в Правительстве РК заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова рассказала о суммах полученных взяток госслужащими, передает корреспондент Zakon.kz.

«Размеры полученных взяток были разные, но не менее 1 миллиона тенге», - сказал она.

По ее словам, с начала текущего года за получение взяток задержаны более 900 человек.

«Тем не менее в последние годы число госслужащих-коррупционеров значительно снижается», - уточнила зам главы ведомства.

 

Ксения Давыдова

 

20 июля 2017, 14:10
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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