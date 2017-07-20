Происхождение пыльной бури в Жарминском районе ВКО объяснил климатолог
20 июля 2017, 14:18
Вероятной причиной образования стены из пыли могут быть крупные степные пожары.
17 июля, примерно за час до того, как объявиться в Усть-Каменогорске, ураган накрыл село Калбатау (бывшая Георгиевка) Жарминского района. Гигантская стена пыли пронеслась через село и погрузила населенный пункт во мглу, передает корреспондент YK-news.kz.
После разгула стихии в социальных сетях появились кадры, на которых светлый день сменяется тьмой. Ученые попытались объяснить причину столь странного для этого региона явления
— Это самая настоящая пыльная буря, — разъясняет произошедшее доктор географических наук Александр Чередниченко. — Вероятной причиной образования стены из пыли могут быть крупные степные пожары. При этом вовсе не обязательно, чтобы степь горела в момент урагана. Это могут быть любые пожары, которые случались ранее на больших площадях. То есть что произошло: сгорел верхний травяной покров, который удерживал песок. Пепел добил остатки травы вокруг, из-за чего верхний слой просто иссох. А позже сильный ветер поднял всю эту пыль в небо и стеной пронес по всему району. Определить точный источник и направление пыльной бури можно по снимкам из космоса. Однако, судя по высоте столба и объемам пыли, накануне урагана где-то был мощный пожар. Необходимо обратиться к службе по ЧС, чтобы узнать о количестве пожаров в степи с начала засухи в регионе.
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В департаменте по ЧС ВКО сообщили, что в этом году в Жарминском районе были зарегистрированы 24 степных пожара. Что же касается «торнадо», которые лицезрели жители области в момент разгула стихии, то тут ученые не видят ничего необычного.
— Небольшие завихрения в теплое время года вполне возможны в нашей стране, — продолжает Александр Владимирович. — Но, как правило, они способны поднять в небо лишь пыль да листву. Для мощных же торнадо нужен очень хороший контраст температур, который не характерен для ВКО.
Фото: из социальной сети
Видео: Instagram, @hadzi111
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