Экс-директора ФК «Каспий» приговорили к 5 годам ограничения свободы

В городском суде №1 города Актау оглашен приговор в отношении экс-директора футбольного клуба «Каспий» Мэлса Кушанова, передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Суд, поскольку подсудимый добровольно возместил нанесенный ущерб в 3 млн 133 тысячи тенге, приговорил его к 5 годам ограничения свободы. Подсудимого обвиняли в совершении преступления по ст. 189 ч.3 п.1, 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом с использованием своего служебного положения» и ст. 365 ч.2 п.2 УК РК «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».





Мэлса Кушанова обвиняли в хищении бюджетных средств. Основные эпизоды дела связаны с оформлением фиктивных командировочных документов на игроков, приобретением экипировки. Так, вместо 55 экипировок ими приобреталось 45 комплектов. Еще один эпизод связан с тендером. Конкурс на поставку экипировки выиграла компания «Актау Батыс» на сумму 7 млн 671 тысяча тенге (общая сумма контракта). М.Кушанов договор расторг и заключил его с ТОО «Трейд Компани», директором которого является бывший игрок ФК «Каспий».





«Кушанов полностью признал свою вину, возместил нанесенный ущерб, попросил провести слушания по делу в сокращенном порядке и ему вынесен запрет пожизненно занимать госдолжности, приговорен к конфискации имущества, нажитого преступным путем, назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы», - сказал председательствующий судья суда №1 города Актау Малик Кенжалиев.