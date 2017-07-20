В каких министерствах хотят работать казахстанцы

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова рассказала, какие ведомства больше всего пользуются популярностью среди соискателей вакансий на государственную службу, передает корреспондент Zakon.kz.

«К числу привлекательных государственных органов относится министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, иностранных дел, по инвестициям и развитию, образования и науки, а также по делам религий и гражданского общества», - сообщила она на пресс-конференции о ходе реализации первого направления «Формирование профессионального государственного аппарата» Плана нации «100 конкретных шагов».

Как подчеркнула замглавы Агентства, на сегодня созданы все условия карьерного продвижения внутри государственного органа.

«Ранее служащие могли перемещаться по карьерной лестнице без необходимого опыта работы. Как правило, при таком подходе проявлялся фаворитизм, когда руководство зачастую продвигало своих людей. Это, конечно же, демотивировало служащих и формировало негативное отношение к перспективам на государственной службе. Нынешняя карьерная модель решила эту проблему, поскольку мы сейчас уже видим, что такие факты практически искоренены», - пояснила она.

А. Шаимова уточнила, что теперь для продвижения на вышестоящую должность в обязательном порядке необходимо наличие стажа не менее одного года на нижестоящей должности.

«При этом при продвижении человек должен обладать соответствующими навыками и компетенциями. С внедрением такого подхода уже в 4,5 раза возросло количество лиц, которые переместились с нижестоящих на вышестоящие должности. Этому способствует введение института внутренних конкурсов. В первую очередь на имеющиеся вакансии рассматриваются кандидаты из самого госоргана, где объявлен конкурс. При отсутствии кандидатов отбираются служащие из других госорганов, и только в последнюю очередь проводится общий конкурс, в котором могут участвовать все желающие», - напомнила спикер.

В целом, по ее словам, возрастает привлекательность госслужбы. Как отметила А. Шаимова, благодаря внедрению принципов меритократии в систему госслужбы успешно выполняется установка главы государства о трудоустройстве по заслугам, а не по каким-то причинам или блату.

«С момента реализации реформы наблюдается трехкратный рост лиц, начавших карьеру с низовых ступеней - с 2,5 тысяч до 7,7 тысяч человек возросло количество лиц, поступивших на госслужбу за этот период. До 2016 года кандидаты без опыта работа могли со дня получения диплома претендовать на занятие должностей различного уровня, в том числе руководящего звена в регионах. Сейчас такая возможность полостью исключена. Кроме того, в 2 раза возросло количество лиц, претендующих на одну вакансию», - заключила зам председателя Агентства.

Ксения Давыдова