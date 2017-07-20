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BMW опубликовала эскиз гоночного M8

20 июля 2017, 14:36

Разработку этой машины баварцы подтвердили в конце мая во время гонки «24 часа Нюрбургринга», на которой был показан ранний прототип гражданского BMW M8.

На странице BMW Motorsport на «Фейсбуке» опубликовали эскиз BMW M8 GTE – совершенно нового гоночного купе, которое будет выступать в Чемпионате мира по гонкам на выносливость, в том числе – в марафоне «24 часа Ле-Мана».

Разработку этой машины баварцы подтвердили в конце мая во время гонки «24 часа Нюрбургринга», на которой был показан ранний прототип гражданского BMW M8. Последний будет отличаться от базового 8-Series обвесом с более крупными воздухозаборниками, модифицированными тормозами, спортивной выхлопной системой, мотором увеличенной мощности и рядом традиционных M-аксессуаров.

Возрожденная «Восьмерка» станет заменой для нынешних купе и кабриолета 6-Series. В свою очередь, под индексом 6-Series теперь будет выпускаться большой хетчбэк Gran Turismo, пришедший на смену модели 5-Series GT.

Производство BMW 8-Series стартует в 2018 году. M8 GTE появится тогда же – его дебют состоится в январе в рамках «24 часов Дейтоны». А вот M8 для дорог общего пользования вряд ли появится в салонах раньше 2019 года.

Текст: Александр Орехов
Фото: BMW

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