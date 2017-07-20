Кайрат Мами раскритиковал работу Карагандинского областного суда

Председатель Верховного суда РК Кайрат Мами на заседании президиума раскритиковал работу Карагандинского областного суда , передает корреспондент МИА « , передает корреспондент МИА « Казинформ » со ссылкой на пресс-службу ВС.





Заседание проводилось по итогам деятельности и оказания практической помощи судам Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей за 2016 год и первый квартал 2017 года. По вопросу изучения деятельности судов Карагандинской области президиум проинформировал председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин, возглавлявший выездную комиссию.





В отчетный период наблюдается увеличение количества дел. Всего судами было рассмотрено порядка 5,5 тысяч уголовных дел, в суды поступило около 101 тысяча гражданских и более 33 тысяч административных дел. Анализ работы судов в новых правовых условиях, в том числе расширения упрощенного производства, применения медиации показывает повышение эффективности уголовного и гражданского судопроизводств.





«Вместе с тем, в судах области выявлен ряд проблемных моментов. Это несвоевременное исполнение и недоработки при составлении судебных актов. Установлены факты нарушения сроков рассмотрения уголовных дел из-за ненадлежащего проведения подготовки к судебному разбирательству. Есть негативные моменты, связанные с несвоевременным предоставлением ответов на обращения граждан, плохой работой архивов, а также неудовлетворительным состоянием зданий ряда районных судов», - рассказали в пресс-службе Верховного суда.





В ходе проведения заседания Кайрат Мами высказал ряд критических замечаний, выявленных в ходе выезда в Карагандинскую область по применению приказного производства, работе апелляционной инстанции Карагандинского областного суда, а также ряду вопросов отдельных судебных практик.





По результатам обсуждения, президиум принял соответствующие постановления. Работа судов по отправлению правосудия Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей в целом признана удовлетворительной.





«Председателям областных судов, председателям коллегий и администраторам судов указаны выявленные недостатки и рекомендовано принятие системных мер по их устранению», - сообщает пресс-служба.



