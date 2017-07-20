Президиум Верховного Суда указал на ряд недоработок судов Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей

Состоялось заседание Президиума Верховного Суда по итогам изучения состояний деятельности и оказания практической помощи судам Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей за 2016 год и первый квартал 2017 года. Модератором мероприятия выступил Председатель Верховного Суда К.Мами.

С учетом смены председателя Восточно-Казахстанского областного суда президиум ограничился обсуждением постановления по деятельности судов данного региона. Судам области рекомендовано повысить качество отправления правосудия с учетом выявленных недоработок, усилить аналитическую работу по обобщению судебной практики и вопросам судебной деятельности, активизировать праворазъяснительную работу, повысить качество судебных актов, а также ряд других мер.

По вопросу изучения деятельности судов Карагандинской области президиум проинформировал председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда А.Рахметулин, возглавлявший выездную комиссию. Далее также выступили председатель Карагандинского областного суда М.Алимбеков, председатели коллегий областного суда Р.Нурмагамбетов и Ж.Сейдалина, а также Администратор суда Б.Нурпеисов.

В отчетный период наблюдается увеличение количества дел. Всего судами было рассмотрено порядка 5,5 тысяч уголовных дел, в суды поступило около 101 тысячи гражданских и более 33 тысяч административных дел. Анализ работы судов в новых правовых условиях, в том числе расширения упрощенного производства, применения медиации и партисипативной процедуры показывает повышение эффективности уголовного и гражданского судопроизводств.

Вместе с тем, в судах области выявлен ряд проблемных моментов. Это, несвоевременное исполнение и недоработки при составлении судебных актов. Установлены факты нарушения сроков рассмотрения уголовных дел из-за ненадлежащего проведения подготовки к судебному разбирательству. Есть негативные моменты, связанные с несвоевременным предоставлением ответов на обращения граждан, плохой работой архивов, а также неудовлетворительным состоянием зданий ряда районных судов.

В ходе проведения заседания Председатель Верховного Суда высказал ряд критических замечаний, выявленных в ходе выезда в Карагандинскую область по применению приказного производства, работе апелляционной инстанции Карагандинского областного суда, а также ряду вопросов отдельных судебных практик.

По результатам обсуждения, Президиумом приняты соответствующие постановления. Работа судов по отправлению правосудия Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей в целом признана удовлетворительной. Председателям областных судов, председателям коллегий и администраторам судов указаны выявленные недостатки и рекомендовано принятие системных мер по их устранению.