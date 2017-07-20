С 1 августа проезд в общественном транспорте в Алматы подорожает

Для обладателей карты «Онай», а также пассажиров, пользующихся приложением SMS BUS или банковской картой, стоимость проезда останется прежней — 80 тенге. С любителей платить наличкой за билет станут брать 150 тенге, то есть практически в два раза больше, сообщает kolesa.kz





Чиновники подсчитали, что ежедневно мимо карт «Онай», а соответственно и мимо должного учёта, пассажиры отдают в руки водителям до 13 миллионов тенге. В акимате надеются, что повышение стоимости проезда при оплате наличными заставит алматинцев активнее приобретать пластиковые карточки и все собранные деньги в результате отправятся в казну.





Систему электронного билетирования «Онай» внедрили в Алматы осенью 2016 года. По последним данным, пассажиры рассчитались карточкой 175 миллионов раз. Ежедневно ею пользуются 478 тысяч горожан, принося бюджету 25 миллионов тенге в сутки.