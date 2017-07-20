О легендарном Викторе Цое снимают новый фильм

Режиссер Алексей Учитель снимет фильм "Цой" о том, как родственники и близкие знаменитого музыканта Виктора Цоя везли его тело до Санкт-Петербурга после трагической аварии под Тукумсом в Латвии, сообщил в четверг Учитель на защите проектов компаний, не являющихся лидерами производства, в "Фонде кино"

"Проект, который я задумал и который я буду делать как режиссер, очень давно… Цой — это легенда, шаман, который в умах и подрастающего поколения, и более старшего", — сказал режиссер





По его словам, он хочет создать картину без актера, который играл бы роль Цоя. Фильм расскажет о том, как автобус с близкими и знакомыми музыканта вез его тело до Санкт-Петербурга. При этом главным героем станет водитель, который сбил Цоя.





В кинокартине будут звучать песни группы "Кино", так как студии Учителя "Рок" принадлежат права на восемь композиций коллектива. Бюджет картины составит 150 миллионов рублей, 60 миллионов рублей просят у "Фонда кино" на безвозвратной основе и 30 миллионов рублей на возвратной.





Ранее сообщалось, что фильм о малоизвестных фактах биографии Цоя снимет режиссер Кирилл Серебренников . Картина расскажет о том, как молодой музыкант записывает свой новый альбом. Как уточнил РИА Новости продюсер картины Илья Стюарт, съемки скоро начнутся в Санкт-Петербурге.



