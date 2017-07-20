Глава правительства прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область

Во время рабочей поездки планируется ознакомление Б.Сагинтаева с ходом строительства жилья в рамках программы «Нұрлы жер».

По поручению Главы государства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, где ознакомится с ходом реализации задач Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.





Во время рабочей поездки планируется ознакомление Б.Сагинтаева с ходом строительства жилья в рамках программы «Нұрлы жер», социальных и инфраструктурных объектов Петропавловска в рамках программы «Нұрлы жол». Запланировано посещение промышленных предприятий и медицинских учреждений, сельскохозяйственных комплексов региона.





Ожидается, что премьер-министр РК проведет республиканское совещание по реализации Госпрограммы развития АПК, в котором примут участие руководители акиматов и сельхозформирований Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областей.





На встрече с членами регионального совета НПП «Атамекен» планируется обсудить вопросы развития малого и среднего бизнеса, дерегулирования предпринимательской среды, реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в области.





В рамках рабочей поездки также ожидается проведение рабочего совещания под председательством Бакытжана Сагинтаева по обсуждению вопросов технологической модернизации, цифровизации и внедрения элементов Индустрии 4.0, реализации ГПИИР-2 и привлечения инвестиций.





Также ожидается, что глава правительства проведет в поселке Заречный, пострадавшем от подтопления весной текущего года, выездное совещание по предупреждению и ликвидации последствий паводков.



