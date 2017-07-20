ВВП и качество роста национальных экономик

Берик Муслимов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в докладе на пленарной сессии X Астанинского экономического форума отметил, что «часто используемый индикатор валового внутреннего продукта имеет целый ряд существенных изъянов… не учитывает ущерб, который наносится окружающей среде, включая истощение природных ресурсов… не отражает качество жизни в той или иной стране. ВВП на душу населения не показывает реального благосостояния граждан, не учитывает расслоение населения по доходам». Он также отметил, что традиционный ВВП «создает ложное восприятие об экономическом процветании». В данном контексте актуализируется необходимость научного обоснования и исследования проблемы качества экономического роста.

Почему он имеет значение?

Экономический рост, который традиционно измеряется с помощью валового внутреннего продукта (ВВП), - актуальнейшая проблема экономической теории и практики. В мировой экономической науке ей уделяется постоянное внимание. Об этом свидетельствуют многочисленные зарубежные исследования, в том числе знаменитая кембриджская дискуссия по теории капитала, в действительности охватившая более широкий круг вопросов. Значение этой дискуссии имеет исключительное значение как в методологическом плане, так и в прикладном - экономико-математическом аспекте. Начавшись в 50-е годы прошлого столетия и продолжаясь в течение четверти века, она вовлекла в свою орбиту множество ученых-экономистов, включая звезд первой величины, и далеко вышла за пределы обсуждения одной, хотя и центральной, проблемы капитала.

Не вдаваясь в подробности дискуссии (это выходит за рамки настоящей статьи), отметим, что она велась двумя группами ученых - английским Кембриджем, представленным работами Дж. Робинсона, Д. Чампернауна, П. Сраффы, Н. Калдора, Дж. Харкорта, Л. Пасинетти и ряда других авторитетных теоретиков, а также американским Кембриджем, в числе которого нобелевские лауреаты П. Самуэльсон, Р. Солоу, Ф. Модильяни, Дж. Стиглиц и другие выдающиеся ученые-экономисты.

Не менее важная задача - объяснить причины роста реального выпуска в долгосрочном периоде, проанализировать различные сценарии этого роста, выявить показатели, влияющие на рост. Решение этой задачи помогает выявить причины межстрановых различий в уровне жизни и наметить пути их ликвидации. Теории роста представляют одно из самых перспективных направлений экономической науки.

Почему экономический рост имеет значение? Каковы должны быть темпы и границы экономического роста? На первый взгляд вопросы несложные, но ответы на них не столь очевидны. В действительности все гораздо сложнее.

Во-первых, под ростом ВВП понимается скорость его изменения во времени, которая не отражает качество экономического роста и, как следствие, не отражает уровень благосостояния населения страны. Во-вторых, на определенных этапах развития национальной экономики высокий рост необходим. Общеизвестно, что в мире есть страны, ежегодный рост которых уже в течение многих лет составляет 14-15%. В-третьих, понятно, что при анализе количественных показателей роста надо принимать в расчет, какая база сравнения используется. Чем ниже база предшествующего периода сравнения, тем выше будет рост. К примеру, проведенный автором сравнительный анализ темпов роста более чем 200 стран мира показал, что высокие темпы роста характерны и для некоторых слаборазвитых стран, а также небольших островных государств. Более того, высокие темпы можно наблюдать в странах, экономика которых в настоящее время находится в весьма удручающем состоянии (Афганистан, Ирак и др.)

Поэтому неверно все сводить к количественному росту. Темпы экономического роста могут быть сколь угодно велики, однако реальный уровень обеспеченности населения материальными, социальными и иными благами может при этом даже снижаться. Как ни парадоксально, даже при минимальном экономическом росте может расти благосостояние народа, средняя продолжительность жизни за счет соответствующего перераспределения ресурсов. Убедительными примерами такой ситуации являются экономики многих развитых государств, где наблюдается достаточно высокий уровень качества жизни.

В мире глобализации

Несмотря на важность показателя ВВП, он не отвечает на ряд насущных вопросов относительно социально-экономического положения отдельных групп населения. К примеру, многие важнейшие показатели не очень понятны широким массам населения. Рассчитанные в среднем по стране или по большой территории, они не отражают фактических процессов, происходящих на местах - в небольших городах и поселениях.

При общем росте ВВП в расчете на душу населения в обществе может происходить усиление социально-экономического неравенства. Примеров тому множество, о чем говорилось в наших предыдущих публикациях (например, «Казахстанская правда», 19 мая 2017 г.). Если неравенство растет, как это происходит в большинстве, если не во всех, стран мира, будет возникать все большее расхождение между средним доходом и медианным доходом (доходом репрезентативного индивида, то есть того, который находится в середине ранжированной совокупности). Такой подход более точно определяет доходность на человека. Действительно, во многих случаях данные о ВВП создают впечатление, что экономика работает намного лучше, чем это ощущает большинство граждан. Так, показатель ВВП на душу населения не может точно характеризовать доходность, так как рассчитывается на «среднего человека», сглаживая дифференциацию доходности по отдельным группам. При интенсивном росте богатства одних групп и снижении доходности других он может расти при обеднении значительной массы населения. Этот процесс особенно характерен для развивающихся стран.

В мире глобализации могут существовать большие различия между доходом граждан страны и показателем внутреннего производства. Понятно, что первый, очевидно, более непосредственным образом связан с измерением благосостояния граждан. При этом особую роль играет сектор домохозяйств, для которых оценка с точки зрения дохода подходит гораздо больше, чем оценка с точки зрения производства. Одним из ключевых показателей экономического развития является валовой национальный доход (ВНД). Он представляет совокупную ценность всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства. По сути, ВНД - это ВВП плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы от инвестиций, вывезенные из страны нерезидентами. Разница между ВВП и ВНД представляет чистые факторные платежи, основной компонентой которых является доход от инвестиций, а гораздо меньшая доля приходится на чистую оплату труда, выплачиваемую иностранным гражданам, работающим в определенной стране. Естественно, большая часть этой заработной платы репатриируется из страны пребывания.

ВНД страны может быть существенно меньше, чем ВВП, если значительная часть получаемых в стране доходов вывозится из нее иностранными компаниями или гражданами. Наоборот, если граждане данной страны владеют большим количеством ценных бумаг иностранных компаний или правительств и получают по ним доходы, то ВНД окажется больше, чем ВВП. Для большинства стран мира показатели ВВП и ВНД различаются незначительно и зачастую считаются взаимозаменяемыми.

Но в ряде стран, в особенности с доминирующей сырьевой структурой национальных экономик, разрыв между показателями ВВП и ВНД значителен. Хотя прибыли включаются в ВВП, они не укрепляют покупательную способность граждан страны.

Система оценок

Благосостояние и качество жизни - важные составляющие качества экономического роста. Благосостояние - это комплексный многогранный показатель, который должен включать основные области жизнедеятельности населения страны. Можно выделить как минимум 7 таких областей. 1. Материальный уровень жизни (доход, потребление, богатство). 2. Здоровье. 3. Образование. 4. Личная деятельность, включая работу. 5. Социальные связи и взаимоотношения. 5. Состояние окружающей среды (на данный момент и в будущем). 7. Ощущение незащищенности, как в экономическом, так и в физическом плане.

Используемая иногда односторонняя оценка уровня благосостояния не может его точно охарактеризовать. К примеру, количество автомобилей на душу населения - положительный момент роста богатства семьи. Однако многочасовые пробки на улицах, увеличение их загазованности - отрицательное явление. Иными словами, если судить только по наличию автомобилей, то получается односторонняя и неточная оценка благосостояния граждан.

Одним из показателей качества жизни считается количественное выражение здоровья нации. Традиционно статистика здравоохранения оперирует такими данными, как количество врачей, обслуживающего персонала, больниц, поликлиник, больничных коек, затрат на содержание и так далее. Но значит ли это, что здоровье населения улучшается? Яркий пример: известно, что США тратят на здравоохранение намного больше других стран, но индикаторы здоровья населения у них хуже, чем во многих европейских странах. Как и во всем мире, казахстанская статистика говорит больше о затратах на здравоохранение и количестве больных по видам заболеваний, чем об индикаторах уровня здоровья.

В системе оценок благосостояния важное значение имеет образование, которое является фактором экономического производства. Человеческий капитал создается путем инвестирования в образование и профессиональную подготовку. К сожалению, образование, грамотность, новое мышление и обучение еще мало связываются с качеством жизни. Влияние образования на качество жизни очевидно: создается более высокий доход в виде повышенной заработной платы, человек более активно участвует в общественной жизни, имеет лучшее здоровье.

Один из основных индикаторов качества жизни - состояние экологии. Во-первых, этот индикатор определяет состояние здоровья людей. Во-вторых, люди получают большие выгоды от хорошего состояния экологии в виде чистой воды и прекрасной природной среды. Такое право населения во многих государствах все больше признается. В-третьих, люди оценивают экологический комфорт или дискомфорт. Эти оценки значительно влияют на выбор их места жительства.

Что нужно

Во-первых, необходимо выявить и устранить причины разрыва между статистическими измерениями социально-экономических процессов и восприятием этих измерений со стороны населения страны. ВВП был хорошим показателем для экономики XX века, но становится все менее подходящим для экономики XXI века, в которой определяющую роль играют инновации, услуги и нематериальные блага. Тем не менее пока не сконструирован новый адекватный показатель качества экономического роста, нельзя отказываться от показателя ВВП.

Во-вторых, по нашему глубокому убеждению, национальный статистический орган Казахстана не должен находиться в составе Правительства, он должен быть независим и находиться в непосредственном подчинении Главы государства.

В-третьих, существует настоятельная необходимость проведения серьезных углубленных междисциплинарных исследований, направленных на разработку научных основ качества экономического роста, выработки адекватных индикаторов, отражающих уровень благосостояния населения страны.