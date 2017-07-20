Трехкратная чемпионка Азии: За деньги всегда приятней бегать

Как бы грубо не звучало, но за деньги бегать всегда приятней. Так прокомментировала получение призовых денег в рамках торжественной церемонии чествования казахстанских легкоатлетов - победителей и призеров чемпионата Азии 2017 года трехкратная чемпионка Азии Виктория Зябкина, передает корреспондент BNews.kz





На чемпионате Азии, прошедшем с 6 по 9 июля в индийском городе Бхубанешвар казахстанские легкоатлеты завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, что позволило занять 3 общекомандное место.





«Сегодня мы чествуем победителей и призеров чемпионата Азии. Наши спортсмены завоевали 8 медалей. Это большое достижение, и прежде всего подтверждение тому, что государство и Президент Казахстана лично поддерживает спорт, в частности, легкую атлетику. Наши легкоатлеты завоевали общекомандное 3 место, впереди нас Индия, - хозяйка чемпионата, и Китай. Сегодняшняя победа, уверен, будет способствовать развитию легкой атлетики. Поздравляю вас и надеюсь - таких красивых чемпионов у нас будет больше», - сказал руководитель Администрации Президента и президент федерации легкой атлетики Казахстана Адильбек Джаксыбеков.





В свою очередь, министр спорта и культуры Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что без тренерского состава эти победы были бы невозможны.

«Я хотел бы выразить благодарность тренерскому составу за хорошие результаты, и самое главное, - за системную работу. Глава Государства подписал закон о внесении изменений в закон о «Спорте и физической культуре». Он в первую очередь направлен на развитие массового спорта, и легкая атлетика занимает первое место. Желаю вам больших достижений в спорте и личной жизни», - сказал министр спорта и культуры Арыстанбек Мухамедиулы.





Следует отметить, что казахстанская спортсменка Виктория Зябкина стала самой успешной участницей чемпионата Азии. Ей удалось завоевать 3 золотые медали - в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров вместе с Ольгой Софроновой, Светланой Голендовой и Римой Кашафутдиновой.

«Победила на дистанции 100 и 200 метров в индивидуальном забеге и в эстафете с девочками. Морально было тяжело, сто метров дождь был, эстафета всегда забирает очень много эмоций. Впереди чемпионат мира, я сейчас лечусь после травмы на чемпионате Азии, стараюсь тренироваться», - сказала трехкратная чемпионка Азии Виктория Зябкина.



