Трехкратная чемпионка Азии: За деньги всегда приятней бегать
20 июля 2017, 16:01
На чемпионате Азии в индийском городе Бхубанешвар казахстанские легкоатлеты заняли 3 общекомандное место.
Как бы грубо не звучало, но за деньги бегать всегда приятней. Так прокомментировала получение призовых денег в рамках торжественной церемонии чествования казахстанских легкоатлетов - победителей и призеров чемпионата Азии 2017 года трехкратная чемпионка Азии Виктория Зябкина, передает корреспондент BNews.kz.
На чемпионате Азии, прошедшем с 6 по 9 июля в индийском городе Бхубанешвар казахстанские легкоатлеты завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, что позволило занять 3 общекомандное место.
«Сегодня мы чествуем победителей и призеров чемпионата Азии. Наши спортсмены завоевали 8 медалей. Это большое достижение, и прежде всего подтверждение тому, что государство и Президент Казахстана лично поддерживает спорт, в частности, легкую атлетику. Наши легкоатлеты завоевали общекомандное 3 место, впереди нас Индия, - хозяйка чемпионата, и Китай. Сегодняшняя победа, уверен, будет способствовать развитию легкой атлетики. Поздравляю вас и надеюсь - таких красивых чемпионов у нас будет больше», - сказал руководитель Администрации Президента и президент федерации легкой атлетики Казахстана Адильбек Джаксыбеков.
В свою очередь, министр спорта и культуры Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что без тренерского состава эти победы были бы невозможны.
«Я хотел бы выразить благодарность тренерскому составу за хорошие результаты, и самое главное, - за системную работу. Глава Государства подписал закон о внесении изменений в закон о «Спорте и физической культуре». Он в первую очередь направлен на развитие массового спорта, и легкая атлетика занимает первое место. Желаю вам больших достижений в спорте и личной жизни», - сказал министр спорта и культуры Арыстанбек Мухамедиулы.
Следует отметить, что казахстанская спортсменка Виктория Зябкина стала самой успешной участницей чемпионата Азии. Ей удалось завоевать 3 золотые медали - в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров вместе с Ольгой Софроновой, Светланой Голендовой и Римой Кашафутдиновой.
«Победила на дистанции 100 и 200 метров в индивидуальном забеге и в эстафете с девочками. Морально было тяжело, сто метров дождь был, эстафета всегда забирает очень много эмоций. Впереди чемпионат мира, я сейчас лечусь после травмы на чемпионате Азии, стараюсь тренироваться», - сказала трехкратная чемпионка Азии Виктория Зябкина.
За три золотые медали Виктория получила в общей сложности 3 млн тенге.
«Пока не решила куда тратить, только получила. У меня нет своего жилья, машины, ничего у меня нет. Это первый раз такая премия за чемпионат Азии, первый раз федерация нам оплачивает чемпионат Азии, это значительная помощь. Как бы грубо не звучало, но за деньги бегать всегда приятней», - отметила Зябкина.
Однако легкоатлетка отметила, что не все так радужно в легкой атлетике.
«Нехватка квалифицированного медперсонала очень сильно сказывается на скорости восстановления. У нас нет хороших условий для занятий, спасибо семье Рыпаковых за то, что в ВКО у нас есть свой дом у них в манеже, мы туда в любое время можем приехать и тренироваться», - подытожила Зябкина.
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