АДГСиПК РК: Переход на карьерную модель повысил привлекательность государственной службы Казахстана

Сегодня в пресс-центре Правительства РК в рамках пресс-конференции о ходе реализации первого направления «Формирование профессионального государственного аппарата» Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова рассказала о проделанной работе.

В данном направлении проведена модернизация процедуры поступления на государственную службу. Айгуль Шаимова разъяснила, что ранее впервые поступающие на государственную службу лица могли претендовать на занятие любой вакантной должности, в том числе руководящей. В новой модели эта возможность исключена.

«Сейчас лица, впервые поступающие на государственную службу и не имеющие опыта работы, могут начать свою карьеру исключительно с низовой должности», - подчеркнула Айгуль Шаимова.

Это основной постулат внедренной карьерной модели, которой присущ принцип меритократии. Главная ценность принципа меритократии - обеспечение справедливости и реального социального лифта для тех, кто хочет сделать карьеру на государственной службе.

«Этим мы полностью выполняем установку Главы государства о том, что трудоустройство должно быть по заслугам», - отметила заместитель председателя Агентства.

По ее словам, в целом возрастает привлекательность государственной службы. С момента реализации реформы наблюдается трехкратный рост лиц, начавших карьеру с низовых ступеней.

По состоянию на 20 июня 2017 года на первичные ступени поступило 3 005 госслужащих. Из них 1711 - в местных исполнительных органах, 1294 - в центральных государственных органах.

Айгуль Шаимова добавила, что в рамках второго шага Плана нации отбор кандидатов на низовые должности и дальнейшее карьерное продвижение осуществляются на основе компетентностного подхода. То есть кандидаты, поступающие на государственную службу, оцениваются как на знание законов, так и на наличие компетенций.

В ходе пресс-конференции своим мнением о казахстанских реформах поделился международный эксперт Уильям Астон. По его словам, в любой стране аппарат государственной службы находится на передовой. Он играет ключевую роль в имплементации всех реформ в политической, экономической, социальной сферах.

«Поэтому крайне важно, чтобы госаппарат сам основывался на принципах меритократии, транспарентности, эффективности. Первые 15 шагов Плана нации нацелены именно на достижение данных целей. Поэтому я надеюсь, что по итогам реализации Плана нации госслужба Казахстана станет ближе, будет соответствовать лучшим мировым стандартам, в том числе стандартам ОЭСР», - сказал Уильям Астон.