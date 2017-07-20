В Сети появилось видео, на котором сирийских исламистов выбивают из Дамаска
20 июля 2017, 16:17
Позиции боевиков атакованы.
Бойцы Сирийской арабской армии (САА, правительственные силы) атаковали позиции исламистов на восточных окраинах столицы страны Дамаска. Видео публикует Ruptly, сообщает Lenta.ru
В результате проведенной операции подразделениям САА удалось отбить несколько кварталов и важных стратегических опорных пунктов, в том числе рынок и автозаправочную станцию.
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