Тариф на газ может увеличиться в Атырау с 1 августа

Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» оказывает услугу по транспортировке и реализации газа на территории города Атырау и шести районов области. Основными потребителями природного газа в регионе являются физические лица, коих насчитывается почти 106 тысяч абонентов. Юридических лиц - свыше четырех тысяч.

С сентября 2016 года в Атырауской области действуют следующие цены (без НДС) с учетом тарифа на транспортировку:

- для населения - 6,4 тенге за один кубический метр;

- для теплоэнергетических компаний на производство тепловой энергии для населения - 7,64 тенге за кубометр;

- для юридических лиц - 17,68 тенге за кубометр.

И 30 июня текущего года «КазТрансГаз Аймак» обратился с заявкой о пересмотре цен с 1 августа на реализацию товарного газа потребителям Атырауской области. Поскольку данная организация включена в республиканский реестр субъектов естественных монополий, заявка поступила напрямую в столичный комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (антимонопольное ведомство) Министерства национальной экономики.

Организатором сегодняшних слушаний в Атырау выступил местный антимонопольный департамент, который заверил, что процедура их проведения полностью соблюдена и в двух государственных газетах были даны соответствующие объявления.

В своем докладе директор Атырауского филиала «КазТрансГаз Аймак» Максут Абуов озвучил предложенные заявочные цены, подчеркнув, что окончательное решение примет комитет:

- для населения и теплоэнергетических компаний - 9,61 тенге;

- для бюджетных организаций - 40,93 тенге;

- для юридических лиц - 27,41 тенге.

В числе основных причин для пересмотра тарифа он назвал рост на 11% предельной цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана с 5,6 до 6,2 тенге за одну тысячу кубических метров с 1 июля этого года. А также: увеличение затрат на реализацию газа в связи с ростом цен на сырье, материалы, энергию, на услуги сторонних организаций, внедрение инвестиционной программы и даже рост количества абонентов, что тоже приводит к росту затрат.

Жарких дебатов в достаточно свободном зале филармонии имени Жантурина, где проходили слушания, не разгорелось. Часть заданных спикеру вопросов вообще не имела к тарифам никакого отношения, и носили скорее характер личных проблем. Лишь вопрос коллеги о хлебе насущном заставил всех присутствующих насторожиться.

Как известно, практически все пекарни Атырау пользуются природным газом, удорожание которого может автоматически повлечь рост цены на хлеб. Насколько он может подорожать, никто ответить не смог, поскольку соответствующий анализ просто не проводился.

- Потому мы и собрались, чтобы выслушать мнения и все проанализировать, - вмешался модератор слушаний, руководитель антимонопольного департамента Нурлан Таубаев, мимоходом отметив, что в Атырауской области одна из самых низких цен на газ по Казахстану. - На слушаниях не принимаются решения об утверждении тарифа, озвученные мнения носят рекомендательный характер и принимаются к сведению. Протокол общественных слушаний будет направлен в комитет.

Что решит Астана - мы узнаем уже на следующей неделе.

Лев Гузиков