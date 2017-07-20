Московский маньяк-лизун задержан

В Москве задержан мужчина, нападавший на девушек и облизывавший их , передает , передает Росбалт





В районе станции метро «Крылатское» маньяк напал на 28-летнюю женщину утром 16 июля, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и скрылся.





К настоящему моменту задержанному предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера по ч. 1 ст. 132 УК РФ. Об этом «Росбалту» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.





По ее словам, в ближайшее время маньяку будет избрана мера пресечения.



