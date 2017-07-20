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Московский маньяк-лизун задержан

20 июля 2017, 16:37

Задержанному предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера.

В Москве задержан мужчина, нападавший на девушек и облизывавший их, передает Росбалт.

В районе станции метро «Крылатское» маньяк напал на 28-летнюю женщину утром 16 июля, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и скрылся.

К настоящему моменту задержанному предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера по ч. 1 ст. 132 УК РФ. Об этом «Росбалту» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ближайшее время маньяку будет избрана мера пресечения.

Фото: Газета Труд

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