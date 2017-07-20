МИД: принятие решения по делу Акжаркын Турлыбай ожидается до конца года
20 июля 2017, 17:02
Пока не называется дата следующего заседания суда, на котором должно быть принято решение.
Решение по делу молодой казахстанки Акжаркын Турлыбай, осужденной в Китае за контрабанду наркотиков, может быть принято до конца этого года, сообщил Sputnik Казахстан руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.
В конце февраля этого года адвокат девушки Сункар Нурмаганбетов сообщил, что оглашение по уголовному делу в отношении Акжаркын Турлыбай перенесено на неопределенную дату.
Жайнаков сообщил, что казахстанские дипломаты в Китае ведут активную работу по организации защиты прав девушки.
"Ожидаем следующего заседания суда. Когда оно будет, пока не известно. Ожидается, что какое-то решение будет принято до конца года", — сообщил Жайнаков.
Напомним, 6 мая 2016 года Апелляционный суд Гуандунского суда КНР отменил решение суда первой инстанции по уголовному делу в отношении Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических веществ, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Слушание было назначено на 2 ноября.
Гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту г. Гуанчжоуза контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.
Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров ( ЦАРИКЦ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии.
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