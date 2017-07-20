МИД: принятие решения по делу Акжаркын Турлыбай ожидается до конца года

Гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту г. Гуанчжоуза контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.





Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров ( ЦАРИКЦ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии.