EXPO 2017: анонс мероприятий на 21 июля

Что посмотреть на международной выставке в пятницу.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, в 09:00 продолжится форум «Энергия будущего». Основная тема форума «Социо-Экономика новой энергетической модели».





В рамках второго дня запланировано проведение ряда пленарных сессий, в ходе которых будут обсуждены следующие вопросы:





- Потенциал и значение возобновляемых источников энергии для экономики Республики Казахстан





Спикеры:

Алмасадам Саткалиев, Председатель Правления АО «Самрук-Энерго» (tbc);

Аннапурна Ванчешваран, старший руководитель отдела коммуникационных возможностей и пропагандистской деятельности, TERI (tbc);

Штефен Томас, заслуженный профессор по энергетической политике, Университет Гринвича.





- Учет природного капитала в целях прибыльности и устойчивости. Последствия экономических решений в области природного капитала на разных уровнях





Спикеры:

Дивья Датт, Старший научный сотрудник и заместитель директора, отдел эффективности использования ресурсов и управления, TERI;

Анирбан Гош, главный сотрудник по вопросам устойчивого развития, Mahindra Group;

Джитендра Вир Шарма, руководитель отдела лесного хозяйства, TERI.





- Учет углерода и рынки - Возможности и задачи, предоставленные новыми механизмами зеленого роста, ценность экосистемных услуг и устойчивого развития в процессе смягчения последствий изменения климата.





Спикеры:

Джитендра Вир Шарма, руководитель отдела лесного хозяйства, TERI

Пиа Сети, научный сотрудник Центра биоразнообразия и экосистемных услуг, TERI

Аннапурна Ванчешваран, старший руководитель отдела коммуникационных возможностей и пропагандистской деятельности, TERI

Аджой Кумар Баттачарья, Национальная миссия "зеленых" дорог





Также в рамках второго дня форума «Энергия будущего» состоится рабочая группа - круглый стол энергии будущего, в ходе которого будут озвучены рекомендации по внедрению и продвижению энергии будущего в Казахстане . Идеи, опыт, передача знаний, передовая практика в области финансовых механизмов в качестве движущей силы будущей энергетики.





в 11:00 состоится празднование Национального дня Соломоновых Островов. На мероприятии примут участие заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов, министр горного производства, энергии и электрификации сельских районов Соломоновых Островов Дэвид Дэй Пачи и другие официальные лица.





После официального открытия своим выступлением гостей выставки порадуют певцы из знаменитой группы Inamauri Panpipers и вокалист Эван Манунуа.





В программе также предусмотрено посещение казахстанского павильона «Нур-Алем» и павильона Соломоновых Островов.





В 15:00 состоится празднования Национального дня Греции. В мероприятии примут участие заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Камалдинов Акылбек и Министр экономики и развития Греции Димитрис Пападимитриу.





В рамках празднования будут представлена культурно- развлекательная программа и в завершении мероприятия состоится парад. Участники и гости вместе с танцевальной группой пройдут в сторону павильона Греции.





В 19:00 в Конгресс-центре ЭКСПО-2017 cимфонический оркестр Алматы, под управлением Марата Бисенгалиева, приглашает Вас на единственную открытую репетицию шоу мирового уровня «Энергия звука».





В процессе репетиции будет представлена часть уникального шоу, с использованием пространственной цифровой установки 3D-звука.





После репетиции журналистам предоставляется возможность взять интервью у создателей и солистов проекта.

1) Василий Бархатов - режиссер-постановщик,

2) Марат Бисенгалиев - худ.руководитель, скрипка соло

3) Ричард Ноуэлл Брукс - звукорежиссер

4) Дуэт «Л» - Лариса Иванова, Людмила Ким





Формат шоу «Энергия звука» не имеет аналогов в мире.





Руководитель проекта, скрипач-виртуоз и главный дирижёр – звезда мировой величины - Марат Бисенгалиев.







