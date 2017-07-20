EXPO 2017: анонс мероприятий на 21 июля
20 июля 2017, 17:12
Что посмотреть на международной выставке в пятницу.
10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».
Для посетителей выставки подготовлена программа.
Так, в 09:00 продолжится форум «Энергия будущего». Основная тема форума «Социо-Экономика новой энергетической модели».
В рамках второго дня запланировано проведение ряда пленарных сессий, в ходе которых будут обсуждены следующие вопросы:
- Потенциал и значение возобновляемых источников энергии для экономики Республики Казахстан
Спикеры:
Алмасадам Саткалиев, Председатель Правления АО «Самрук-Энерго» (tbc);
Аннапурна Ванчешваран, старший руководитель отдела коммуникационных возможностей и пропагандистской деятельности, TERI (tbc);
Штефен Томас, заслуженный профессор по энергетической политике, Университет Гринвича.
- Учет природного капитала в целях прибыльности и устойчивости. Последствия экономических решений в области природного капитала на разных уровнях
Спикеры:
Дивья Датт, Старший научный сотрудник и заместитель директора, отдел эффективности использования ресурсов и управления, TERI;
Анирбан Гош, главный сотрудник по вопросам устойчивого развития, Mahindra Group;
Джитендра Вир Шарма, руководитель отдела лесного хозяйства, TERI.
- Учет углерода и рынки - Возможности и задачи, предоставленные новыми механизмами зеленого роста, ценность экосистемных услуг и устойчивого развития в процессе смягчения последствий изменения климата.
Спикеры:
Джитендра Вир Шарма, руководитель отдела лесного хозяйства, TERI
Пиа Сети, научный сотрудник Центра биоразнообразия и экосистемных услуг, TERI
Аннапурна Ванчешваран, старший руководитель отдела коммуникационных возможностей и пропагандистской деятельности, TERI
Аджой Кумар Баттачарья, Национальная миссия "зеленых" дорог
Также в рамках второго дня форума «Энергия будущего» состоится рабочая группа - круглый стол энергии будущего, в ходе которого будут озвучены рекомендации по внедрению и продвижению энергии будущего в Казахстане. Идеи, опыт, передача знаний, передовая практика в области финансовых механизмов в качестве движущей силы будущей энергетики.
в 11:00 состоится празднование Национального дня Соломоновых Островов. На мероприятии примут участие заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов, министр горного производства, энергии и электрификации сельских районов Соломоновых Островов Дэвид Дэй Пачи и другие официальные лица.
После официального открытия своим выступлением гостей выставки порадуют певцы из знаменитой группы Inamauri Panpipers и вокалист Эван Манунуа.
В программе также предусмотрено посещение казахстанского павильона «Нур-Алем» и павильона Соломоновых Островов.
В 15:00 состоится празднования Национального дня Греции. В мероприятии примут участие заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Камалдинов Акылбек и Министр экономики и развития Греции Димитрис Пападимитриу.
В рамках празднования будут представлена культурно- развлекательная программа и в завершении мероприятия состоится парад. Участники и гости вместе с танцевальной группой пройдут в сторону павильона Греции.
В 19:00 в Конгресс-центре ЭКСПО-2017 cимфонический оркестр Алматы, под управлением Марата Бисенгалиева, приглашает Вас на единственную открытую репетицию шоу мирового уровня «Энергия звука».
В процессе репетиции будет представлена часть уникального шоу, с использованием пространственной цифровой установки 3D-звука.
После репетиции журналистам предоставляется возможность взять интервью у создателей и солистов проекта.
1) Василий Бархатов - режиссер-постановщик,
2) Марат Бисенгалиев - худ.руководитель, скрипка соло
3) Ричард Ноуэлл Брукс - звукорежиссер
4) Дуэт «Л» - Лариса Иванова, Людмила Ким
Формат шоу «Энергия звука» не имеет аналогов в мире.
Руководитель проекта, скрипач-виртуоз и главный дирижёр – звезда мировой величины - Марат Бисенгалиев.
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