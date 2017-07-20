В страны Латинской Америки пришли аномальные холода, уже есть жертвы

В Латинской Америки морозы: дневная температура воздуха упала почти на 20 градусов , сообщает портал , сообщает портал Misiones





Неделя началась с осложнений из-за снегопадов во многих городах континента. Холодный циклон движется с юга на север и уже достиг некоторых регионов Южной Бразилии, Парагвая, Перу и Уругвая.





Также сообщается, что из-за аномальных холодов скончались меньшей мере четыре человека в различных регионах Аргентины.





В Уругвае температура воздуха упала до -10 градусов, также ожидаются снегопады в ближайшие дни.



