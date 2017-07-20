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В страны Латинской Америки пришли аномальные холода, уже есть жертвы

20 июля 2017, 17:18

Ожидаются снегопады в ближайшие дни.

В Латинской Америки морозы: дневная температура воздуха упала почти на 20 градусов, сообщает портал Misiones.

Неделя началась с осложнений из-за снегопадов во многих городах континента. Холодный циклон движется с юга на север и уже достиг некоторых регионов Южной Бразилии, Парагвая, Перу и Уругвая.

Также сообщается, что из-за аномальных холодов скончались меньшей мере четыре человека в различных регионах Аргентины.

В Уругвае температура воздуха упала до -10 градусов, также ожидаются снегопады в ближайшие дни.

Фото: misionesonline.net

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