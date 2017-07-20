В страны Латинской Америки пришли аномальные холода, уже есть жертвы
20 июля 2017, 17:18
Ожидаются снегопады в ближайшие дни.
В Латинской Америки морозы: дневная температура воздуха упала почти на 20 градусов, сообщает портал Misiones.
Неделя началась с осложнений из-за снегопадов во многих городах континента. Холодный циклон движется с юга на север и уже достиг некоторых регионов Южной Бразилии, Парагвая, Перу и Уругвая.
Также сообщается, что из-за аномальных холодов скончались меньшей мере четыре человека в различных регионах Аргентины.
В Уругвае температура воздуха упала до -10 градусов, также ожидаются снегопады в ближайшие дни.
Фото: misionesonline.net
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869533-c8794557182fe4702f877dfeed64a3d2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...