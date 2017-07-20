Прокуратура Тараза: Безопасность детей прежде всего

В прокуратуру города Тараз обратились родители детей школы-гимназии № 8. Их возмутило соседство школы со зданием службы пробации города, которое каждый день посещают лица, отбывающие условное наказание за совершенные ими преступления , передает пресс-служба прокуратуры Жамбылской области.





Это обстоятельство настораживало родителей, они переживали, что такое соседство в итоге может привести к нежелательным последствиям. Конечно, переживание родителей можно понять. Среди лиц, посещающих службу пробации, есть закоренелые преступники, осужденные за совершение тяжких преступлений, рассказал прокурор города Тараз Бекзат Сеилханов.









"Кто знает, к чему может привести такое соседство. Тем более, я думаю, дети должны быть ограждены от возможного негативного влияния отдельных преступных элементов. После переговоров, здание службы пробации передислоцировано в здание ДУИС области, подальше от школьников", - отметил городской прокурор.





Родители детей школы-гимназии №8 выразили благодарность прокуратуре города. Освобожденное здание передано ТОО «Енбек», работники которого не представляют опасности детям.





"В последнее время мы принимаем особые меры по ограждению наших детей от преступных посягательств. Практически круглосуточно в Таразе работают мобильные группы. Также сотрудники изучают маршруты детей от дома в школу и обратно. При выявлении опасных участков пути, мы обращаемся в администрацию школ. В свою очередь учебное заведение устраняет эти проблемы - вывешиваются таблички, устанавливается освещение или обеспечивается сопровождение детей. Не оставлено без внимания и интернет-пространство. В школах детям ограничивают доступ на нежелательные сайты", – сообщил прокурор города.



