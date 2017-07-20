Личным автомобилем владеет 20 казахстанцев из 100, против 21 годом ранее и 22 - два года назад

Автошколы теряют клиентов: услуги по подготовке водителей вновь в минусе - на 2% за год

По итогам 1 квартала услуги школ подготовки водителей составили 645,1 млн тг - на 1,6% меньше, чем годом ранее.

Наибольший объем услуг в секторе зафиксирован в Восточно-Казахстанской области - 97,4 млн тг, -16,1% за год. Наибольший рост отмечен в Карагандинской области, занимающей второе место по объему услуг - сразу +55% за год, до 82,5 млн тг.

Автошколы теряют клиентов в том числе по причине поправок в ПДД: с июня 2016 года, согласно приказу МВД РК, кандидаты в водители могут самостоятельно подготовиться и получить право на управление мотоциклами и легковыми автомобилями (категории А и В). Гражданин может обратиться в специализированный ЦОН, пройти теоретический экзамен и экзамен по вождению, и получить права, минуя обучение в автошколе.

Сдавая зачет по правилам дорожного движения, кандидату нужно ответить за 40 минут на 40 вопросов, при этом допустив не более 8 ошибок. По данным МВД, с июня 2016 года до 1 января 2017 года из 2,8 тысячи самостоятельно подготовившихся кандидатов в водители успешно сдали экзамены и получили водительские удостоверения 20%. Среди кандидатов, окончивших водительские курсы (немногим менее 500 тысяч человек в год), показатель выше: получают права не менее чем в 50% случаев.

В феврале 2017 года депутаты предложили внести поправки в закон «О дорожном движении», и вновь сделать обучение в автошколах обязательным условием для допуска к экзамену на получение водительских прав.

Впрочем, автошколы теряли позиции и до принятия поправок. Так, показатели 2016 года уступали 2015 на 10,5%, 2015 понизил планку относительно 2014 на 6,9%, да и сам 2014 показал в секторе спад - минус 3,3% к 2013.

В 1 квартале текущего года более 85% услуг оплатили сами казахстанцы (годом ранее было 82,7%), еще 9,8% было оказано за счет бюджетных средств (против 13,4% годом ранее), и 5,1% оплатили предприятия (годом ранее было 3,9%).

Наряду с падением популярности обучения в автошколах, сокращается и само количество легковых автомобилей в стране. Так, на 1 июня текущего года их было зарегистрировано 3,85 миллиона, на 0,2% меньше, чем годом ранее.

В минусе - 10 регионов из 16, а значительный прирост (сразу +86,8% за год) отмечен лишь в одной Астане.

Падает и показатель обеспеченности населения личными легковыми авто - по итогам 2016 лишь 20,4% казахстанцев имели свою машину, в 2015 - 20,8%, в 2014 - 22%.

При сборе новостей использованы данные портала www.sputniknews.kz.