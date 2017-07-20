Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера
20 июля 2017, 17:39
Ажиотаж вокруг франшизы "Гарри Поттер" не утихает с момента выхода первой книги Джоан Роулинг.
Поклонники франшизы о приключениях волшебника Гарри Поттера вновь могут ликовать: в октябре ожидается появление двух новых книг. Оба произведения будут опубликованы в честь 20-летия выхода первого шедевра Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Философский камень", передает Dni.ru
Известно, что 20 октября в книжные магазины поступят две новые книги "Гарри Поттер: История магии. Книга выставки" и "Гарри Поттер: Путешествие по истории магии", сообщает Radio Times. Вместе с тем, как отмечает издание, эти произведения имеют весьма условное отношение к знаменитой франшизе и являются скорее очередной маркетинговой уловкой.
Во-первых, ни одна из книг не написана самой Джоан Роулинг, а во-вторых, в них нет ничего нового о приключениях юного волшебника. В "Книге выставки" рассказывается о предметах, которые преподают в школе чародейства и волшебства Хогвартс.
А в "Путешествии по истории магии" исследуются различные науки из мира волшебников – защита от темных сил, астрономия, травология и так далее. В аннотации авторы обещают, что читатель сможет создать собственное зелье и узнает секрет невидимых чернил.
Напомним, ажиотаж вокруг франшизы "Гарри Поттер" не утихает с момента выхода первой книги Джоан Роулинг. Однако, как отмечают эксперты, в последнее время писательница ведет слишком активную деятельность в соцсетях, что негативно сказывается на ее бизнесе. Из-за публикаций Роулинг, где она одного за другим разоблачает своих героев, интерес к поттериане заметно снизился.
Фото: ngzt.ru
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