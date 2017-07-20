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Полиция Алматинской области нашла сбежавшую из дома 14-летнюю девочку

20 июля 2017, 18:42

Ученица восьмого класса ушла от родителей.

Полиция Алматинской области нашла ученицу 8 класса одной из школ Карасайского района, которая сбежала 12 июля от родителей, живущих в поселке Иргели. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Самостоятельный поиск, организованный ее родными, не дал желаемых результатов. 15 июля родители подростка обратились за помощью в Карасайское РУВД.

«Установлено, что несовершеннолетняя все это время скрывалась на одной из съемных квартир в Талгарском районе, периодически выезжая в Алматы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Карасайской районной полиции обнаружили ее у одного из алматинских ночных клубов. Сейчас девочка живой и невредимой уже передана родителям», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Полицейские выяснили, что подросток уже неоднократно сбегает из дома после очередной ссоры с родителями. В этот раз она оставила родным записку о том, что больше не вернется домой.

«С родителями беглянки проведена профилактическая беседа о надлежащем воспитании, как и с самой девушкой - о надлежащем поведении», - отметили в полиции.


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