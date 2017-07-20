В Актюбинской области расследуют громкое ДТП с летальным исходом

Женщина за рулем вылетела на тротуар и сбила двух человек.

В ДВД Актюбинской области продолжается расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 7 июля около 21.10 часов по проспекту Абилкайыр-хана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Расследованием достоверно установлено, что за рулём автомобиля «SUZUKI Xi7», 2002 года выпуска, в момент ДТП находилась 19-летняя жительница г. Актобе, получившая водительское удостоверение в марте текущего года.

Девушка за рулем ехала по проспекту Абилкайыр-хана со стороны ул. Маншук Маметовой в направлении ул. Газизы Жубановой. Нарушив пункт 10.1 Правил дорожного движения, при возникновении опасности для движения, она не приняла меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Выехав на тротуар, девушка допустила наезд на двух пешеходов. Сбитая девушка скончалась на месте. Парень с различными травмами госпитализирован в больницу, на сегодняшний день выписан для дальнейшего лечения по месту жительства.

Ввиду получения водителем телесных повреждений, требующих неотложной медицинской помощи, она доставлена прибывшими медиками в больницу, где была госпитализирована.

По делу назначены и проводятся экспертизы для выяснения технического состояния транспортного средства и скорости его движения.

В ходе расследования очевидцев и видеозаписей, подтверждающих гонку автомобилей на автодороге, не установлено.

Расследование продолжается.



