Премьер-Министр РК: Аграриям нужно повышать конкурентоспособность продукции и развивать экспортный потенциал

На встрече в селе Новоникольское Кызылжарского района СКО Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев обсудил с сельхозтоваропроизводителями Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областей ход реализации новой Госпрограммы развития АПК. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В соответствии с поручением Президента Н. Назарбаева, работа Правительства направлена на решение задачи по становлению Казахстана в качестве крупнейшего производителя аграрной экспортной продукции. С этой целью в начале текущего года принята Госпрограмма развития АПК, в которой предусмотрены основные механизмы поддержки сельского хозяйства.

Правительством создаются условия для повышения конкурентоспособности отрасли. За последние 5 лет объемы прямой господдержки выросли почти в 3 раза, принимаются системные меры для повышения урожайности и производительности труда. В результате внедрения новой схемы субсидирования в 1,5 раза выросли объемы посевов качественными семенами и применения удобрений.

Для повышения экспортного потенциала АО «Продкорпорация» преобразовано в оператора по продвижению отечественной сельхозпродукции на внешних рынках. Благодаря договоренностям Главы государства, открываются зарубежные рынки, в том числе КНР, ОАЭ, Ирана и других.

Оптимизируются процессы предоставления госуслуг в сфере АПК, сокращаются сроки и перечни документов, исключаются дублирующие процедуры. В текущем году предусмотрена автоматизация процессов назначения трех видов субсидий, в следующем году работа будет завершена по оставшимся 15-ти видам субсидий.

Об итогах реализации Госпрограммы развития АПК за первое полугодие доложил заместитель Премьер-Министра РК – министр сельского хозяйства А. Мырзахметов. Объем валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,1%. При этом производство продукции животноводства увеличилось на 3,1%, растениеводства – на 2,2%. Производство продуктов питания за данный период выросло на 7,5%.

О развитии АПК области доложил аким СКО К. Аксакалов. По актуальным темам совещания выступили гендиректор КТ «Мамбетов и К» Е. Мамбетов, председатель мясного союза РК М. Бактибаев, председатель Союза картофелеводов и овощеводов РК К. Бисетаев, президент Союза фермеров РК А. Даринов, председатель Ассоциации «Союз свиноводческих хозяйств Казахстана» В. Лим, директор КТ «Зенченко и К» Г. Зенченко.

Сельхозтоваропроизводители внесли предложения по импорту и экспортной политике, ветеринарной безопасности в животноводстве, субсидирования и страхования в растениеводстве, обеспечения дизтопливом и удобрениями.

Подводя итоги совещания, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству национальной экономки РК проработать вопросы налогообложения сельхозтоваропроизводителей и отечественных производителей сельхозтехники, Министерству сельского хозяйства РК необходимо взять на контроль вопросы дальнейшего совершенствования механизмов субсидирования. Холдингу «КазАгро» поручено рассмотреть предложенные аграриями инвестиционные проекты.

Фото: primeminister.kz