В Астане изменят маршруты автобусов

С 22 июля в рамках модернизации маршрутной сети города Астаны будут изменены схемы движения маршрутов, а также внедрены новые маршруты.

В столице изменят маршруты общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Астана LRT».

«С 22 июля в рамках модернизации маршрутной сети города Астаны будут изменены схемы движения маршрутов, а также внедрены новые маршруты. Теперь маршрут №7 разделен на маршруты №№ 7, 11. Маршрут №7 будет курсировать от начального остановочного пункта «Детский сад «Бал-Бала» до пересечения шоссе Алаш - Северная объездная трасса без изменения, далее налево на Северную объездную трассу - ул. С316 - конечный остановочный пункт «ТЦ «Алай-Astra». В обратном направлении по аналогичной схеме движения», - сообщает «Астана LRT».

Что касается маршрута №11, то он начнет свой путь от остановочного пункта «ТЦ «Алай-Astra», далее налево на ул. С316 - Северная объездная трасса - налево на шоссе Алаш - ул. 69 - ул. А. Пушкина - налево на пр. Абылай хана - налево на ул. М. Мусрепова - направо на пр. Ш. Кудайбердыулы - направо на пр. Р. Кошкарбаева - прямо по пр. Р. Кошкарбаева - направо на ул. Тулебаева - направо на ул. Айнаколь - направо на пр. Абылай хана - трасса Астана - Караганда - направо переулок Кобда - налево на ул. Тулебаева - ул. Шарбакты - конечный остановочный пункт «Ж/д вокзал «Астана-Нұрлы жол».

В обратном направлении по аналогичной схеме движения до пересечения переулка Кобда - трасса Астана - Караганда без изменения, далее налево на трассу Астана - Караганда - пр. Абылай хана - направо на пр. Р. Кошкарбаева, далее по аналогичной схеме движения.



