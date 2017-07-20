Столкновение Mazda и Maserati в Подмосковье закончилось стрельбой

В элитном районе Подмосковья пьяный водитель Maserati, которого начало тошнить прямо за рулем, расстрелял из травматического пистолета водителя Mazda, поцарапавшего дверь спортивной машины. Пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков, однако госпитализировать его не стали. Собственником Maserati оказался бизнесмен, он утверждает, что не знает, кто мог управлять его транспортным средством, поскольку автомобиль у него накануне якобы угнали прямо с парковки.

Погоней и стрельбой закончилась дорожная разборка в Истринском районе Московской области в ночь на четверг, пишет Газета.ру. На трассе неподалеку от деревни Алексино автомобиль Mazda, двигавшийся со стороны Истры, столкнулся с припаркованным на обочине Maserati. После этого между водителями транспортных средств завязался конфликт.

Как рассказала находившаяся в салоне Mazda Мария Левина, в тот момент, когда их автомобиль проезжал мимо итальянского спорткара, его водитель резко открыл дверь своего транспортного средства.

«Мы ударились своей машиной об эту дверь. Наш водитель вышел, второй тоже вышел», — сказала девушка корреспондентам РЕН ТВ.

По ее словам, водитель спорткара, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал в агрессивной форме объяснять второму участнику ДТП, что ему стало плохо и он открыл дверь специально — его якобы начало тошнить. Видимо, мужчина не ожидал, что в его дорогостоящий автомобиль может кто-то въехать.

Несмотря на то что повреждения у Maserati были незначительными — царапины на двери, — управлявший им мужчина вскоре стал с кулаками кидаться на второго водителя.

«Наш водитель стал убегать, второй крикнул: «Я тебе сейчас покажу», достал пистолет, сел в машину и стал догонять его. Он сделал три выстрела, а потом уехал в сторону Истры», — поделилась подробностями инцидента Левина, добавив, что нападавший стрелял прицельно именно в своего оппонента.

По данным правоохранительных органов, после инцидента пострадавший мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на полученные травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

Автомобиль Maserati, на котором скрылся стрелок, полицейские обнаружили утром в четверг в деревне Подпорино.

Судя по картам, в этом месте также находятся элитные коттеджные поселки Санто, Брусландия и Кленовый парк.

Кроме того, был установлен и владелец автомобиля. В настоящее время его разыскивают полицейские. В то же время, по информации СМИ, собственником спорткара оказался бизнесмен Сергей Л. В интервью журналистам он заявил, что на днях его Maserati якобы пропал с парковки, а инцидент его и самого шокировал.

«На стоянке машины нет, ее либо украли, либо взяли. Я пока на работе, вот сейчас часа через два-три поеду в Истринский район, буду выяснять. Я вообще ничего не слышал, я в шоке», — изложил свою версию мужчина.

По факту аварии правоохранители возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся), наказание по которой предусматривает лишение прав на срок до полутора лет либо до 15 суток административного ареста. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские