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Атамбаев высказался о переходе на латиницу

20 июля 2017, 19:53

Алмазбек Атамбаев встал на защиту кириллицы и высказался о том, почему не стоит переводить алфавит на латиницу.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев считает переход на латиницу разрывом с прошлым и продолжением советского метода "разделяй и властвуй", сообщает Sputnik Кыргызстан.

В качестве доводов Атамбаев привел несколько фактов. Он напомнил, что если в период добрососедских отношений Турции с Советским Союзом, народы Туркестана в 30-х годах прошлого века перешли от арабского алфавита к латинице, то после охлаждения дипломатических связей произошел резкий переход к кириллице.

"В итоге наши народы утеряли уникальные пласты своей письменной литературы и истории. Даже просто возможность прочитать, понять то, что писали их предки, даже отцы и деды, на арабском и латинском алфавитах", — заявил Атамбаев на международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

Также, по словам Атамбаева, уход от прежнего алфавита означает и разрыв с прошлым народа. В Центральной Азии отход от арабского алфавита к латинице, а затем к кириллице означал разрыв с великим прошлым: наследием "золотого века" Центральной Азии.

"Пришедший после латиницы кириллический алфавит тюркских стран Советского Союза позволил им находиться в едином культурном русле не только с собой, но и со всей Евразией. Чингиз Айтматов, Мухтар Ауэзов, целая плеяда наших ученых и писателей творили на кириллице, и она их устраивала", — констатирует президент страны.

По его словам, после развала СССР история повторяется, но "крен уже обратный".

"Каждый раз желанию сменить алфавит дается новое объяснение. Вот, например, такая причина: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на нее поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?" — отмечает Атамбаев на форуме.

"Почему же в нереальных мечтах создать единый язык мы забываем о наших братьях, живущих в Российской Федерации? Забываем о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других? Ведь они будут и дальше использовать кириллицу. С ними мы могли бы возродить наш праязык, взаимно обогатить наши языки древними словами, которые сохранились у одних народов и уже забыты у других ", — считает он.

Атамбаев добавил, что постепенный переход на латиницу не объединяет, а, наоборот, отдаляет наши народы.


© Foto: Пресс-служба президента Кыргызстана


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