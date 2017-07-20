«Интеллектуальный поединок «1 на 1»: попытки махинаций с компьютерной системой были обнаружены создателями программы

16 июля на Первом канале Евразия состоялась премьера телевизионного проекта «Интеллектуальный поединок «1 на 1», где участники могут выиграть 3 миллиона тенге, используя логику и эрудицию. Игра едва заявила о себе, и у нее уже появились поклонники по всей стране. А также попытки сорвать куш с помощью различных компьютерных махинаций.

Стать участником телевизионного поединка может любой желающий. Для этого надо пройти регистрацию на сайте www.1na1.kz и сыграть в онлайн-игру. По ее итогам можно претендовать на участие в телешоу, где разыгрывается 3 000 000 тенге. Интерес к новому проекту показывает статистика: с момента запуска сайт посетили более 50 000 человек, более 7000 зарегистрировались, более 100 000 раз сыграли в демо-игру, а на реальные деньги сыграли около 10 000 раз.





- Успех новой игры во многом определен и ее концепцией, и интересными вопросами, и возможностью за сравнительно небольшой промежуток времени заработать реальные деньги, - сказал автор телепроекта и директор ТОО «MEK Production» Мгер Мхитарян. – Суперфинал еще никто не выиграл, но, надеемся, это произойдет в ближайшее время. Что касается претендентов на участие в ТВ-шоу, то этих интеллектуалов сейчас 56 человек.

Одновременно зарегистрировано несколько попыток участников обмануть компьютерную систему проекта с помощью различных ухищрений. Вычислить их команде аналитиков «Интеллектуального поединка «1 на 1» не составляет труда:

- Все действия игроков у нас как на ладони, поэтому обмануть никого и никому не удастся. Каждая попытка сыграть нечестно выявляется и анализируется, а аккаунт игрока блокируется, – говорит один из разработчиков онлайн-игры «Интеллектуальный поединок «1 на 1» Талгат Балтасов.

- Мы зарегистрировали 12 попыток некоторых игроков схитрить, то есть использовать в игре не собственный интеллект, а дополнительное программное обеспечение, дающее какому-то одному участнику преимущество перед другими, - пояснил Мгер Мхитарян. – В этом плане лидирует Астана – наибольшее число попыток обойти систему зарегистрировано в столице. Этих игроков сначала выявляет интеллектуальное программное обеспечение, использующее современные технологии, такие как нейронные сети и машинное обучение. А потом инцидент расследует уже специалист-аналитик.





Все меры направлены на то, чтобы защитить интересы настоящих интеллектуалов, которые играют и зарабатывают собственным умом, как того и требуют правила «Интеллектуального поединка «1 на 1». Кстати, играть можно и просто так – в свободное время, чтобы отдохнуть, расслабиться и расширить кругозор. Для этого есть демо-игра, где не нужна регистрация и нет ограничений по количеству игр https://1na1.kz/demo.

А увидеть новый интеллектуальный поединок можно будет в это воскресенье на Первом канале Евразия в 15:50