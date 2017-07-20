Скончалась девочка, мать которой не разрешила переливание крови из-за религии

Маленькая девочка, мать которой по религиозным причинам не давала разрешения на переливание крови, скончалась, сообщила Ассоциация центров исследования религии.

По информации ассоциации, о смерти четырехлетней Виктории стало известно 16 июля. Весной девочке поставили диагноз — злокачественная опухоль печени.

"История получила резонанс на всю страну, так как ее мать, являясь членом организации "Свидетели Иеговы", по соображениям веры отказывалась от переливания крови. Но обстоятельства смерти до сих пор не известны ни врачам Национального научного центра материнства и детства, где Виктория прошла несколько курсов химиотерапии, ни даже отцу ребенка", — говорится в сообщении.

Известно лишь, что женщина увезла дочь в Индию, где девочка скончалась. Ребенок был кремирован, а прах захоронен в минувший понедельник в Костанае.

Отец ребенка заявил, что у него обманным путем получили разрешение на выезд за рубеж. С его слов, бывшая жена уверяла, что лечение в Индии согласовано с местными врачами.

Как сообщила ассоциация со ссылкой на заведующего отделением онкологии Национального научного центра материнства и детства Армана Абенова, врачи не располагали сведениями о намерении матери отказаться от операции и лечиться в Индии.

В мае девочку готовили к операции, для чего собрали консилиум врачей. Однако в ночь перед операцией мать, ни сказав ничего врачам, ушла из клиники, несмотря на ухудшение состояния дочери — опухоль увеличилась в объеме. Врач отметил, что члены местного представительства "Христианской общины Свидетелей Иеговы" настаивали на использовании заменителей компонентов крови. Однако в этом случае данный подход был невозможен, отмечается в сообщении.

Отец девочки, которого, с его слов, даже не уведомили о смерти Виктории и не пригласили на церемонию похорон, намерен подать на бывшую супругу в суд, так как уверен, что она осознанно ушла из больницы, зная, что состояние ребенка ухудшилось и это может привести к летальному исходу. Он настаивает, что трагедия произошла в виду доктринального запрета на переливание крови, без которого операцию сделать было невозможно.

"Представители полиции могут возбудить уголовное дело против матери по статье 119 УК РК "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии", — говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили о печальных примерах, когда из-за догматических убеждений казахстанские родители отказывались спасти своих детей.

Например, в Шымкенте девятимесячный младенец умер в больнице потому, что его родители — члены общины "Свидетели Иеговы" — категорически отказались от переливания крови. Мальчик умер от тяжелых последствий аутоиммунной гемолитической анемии.

В марте 2013 года в областном перинатальном центре Павлодарской области приверженцы "Свидетелей Иеговы" тоже по религиозным соображениям отказались от переливания крови ребенку. Главный врач больницы забила тревогу, и в результате орган опеки отобрал ребенка у родителей, а затем направил иск в суд с требованием ограничить их в правах на младенца. Кровь ребенку перелили, позже были восстановлены права родителей.

В 2011 году несовершеннолетняя девушка получила множество травм в результате ДТП. Мать девушки не дала согласия на переливание крови в связи с тем, что они с дочерью являются последователями "Свидетелей Иеговы". Переливание крови было начато поздно, и девочка скончалась.

В июле этого года умерла девочка, страдавшая почечной недостаточностью. Ее мать также отказалась дать разрешение на переливание крови.

Фото © Sputnik / Михаил Фомичев, источник Sputnik Казахстан