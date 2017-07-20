Путин увидел в русском языке духовный каркас страны

«Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин выступил против сокращения часов преподавания русского языка в национальных республиках. Его слова в четверг, 20 июля, передает РИА Новости.

«Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского», — сказал Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства напомнил, что русский язык является государственным. «Его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны, его знать должен каждый», — подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что языки народов России тоже являются неотъемлемой частью самобытной культуры страны. «Не раз говорил, что все, что связано с национальной идентичностью, с традициями — сфера тонкая и очень чувствительная, и действовать здесь следует крайне деликатно и мудро», — напомнил президент.

12 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности русского языка для страны и назвал его национальным достоянием белорусов.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости