Семью с тремя детьми высадили из самолета в США без объяснения причин

Авиакомпания запретила этим путешественникам летать ее рейсами на время проведения расследования.

Семью с тремя детьми сняли с рейса американской авиакомпании JetBlue, не объяснив им причины такого решения. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Local 10 News.

Инцидент произошел 2 июля в аэропорту города Форт-Лодердейл во Флориде. Тамир Раанан (Tamir Raanan) и Манди Ифра (Mandy Ifrah) вместе с детьми ожидали вылета в Нью-Йорк на борту воздушного судна. В этот момент их годовалая дочь начала бить ножкой в спинку впереди стоящего кресла. По словам Ифры, она извинилась перед занимавшим это сиденье пассажиром, который затем пересел.

После этого к супругам подошел стюард, который попросил их покинуть самолет. Когда Раанан и Ифра потребовали от него объяснений, бортпроводник посоветовал им позвонить в JetBlue. В итоге семья вышла из лайнера, однако их багаж не выгрузили.

Представители JetBlue позднее заявили, что пара угрожала физической расправой и оскорбляла сидящего рядом пассажира. Именно по этой причине, а не из-за поведения их детей Ифру и Раанана сняли с рейса, утверждают сотрудники перевозчика.

Однако супруги опровергают такие претензии, называя их ложью. Ифра считает, что в JetBlue должны извиниться перед ее семьей. Также стало известно, что авиакомпания запретила этим путешественникам летать ее рейсами на время проведения расследования.

В мае текущего года семью американцев, пронесшую на борт лайнера торт, сняли с рейса JetBlue Нью-Йорк — Лас-Вегас.

Кадр: local10.com